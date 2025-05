Formation pointue, équipement high-tech, plateformes interactives… Comment, en 69 ans, la DGSN a affûté ses armes contre la criminalité

Cette commémoration permet aussi de faire le point sur les réalisations accomplies par l’institution policière et les nouveautés introduites, de mettre en avant la dynamique de modernisation engagée ces dernières années et de présenter le volet des services de l’action sécuritaire, ainsi que l’évolution de concepts tels que la bonne gouvernance sécuritaire, la police de proximité et la coproduction de la sécurité.

Depuis sa création, le 16 mai 1956, la DGSN s’est employée à relever les défis sécuritaires émergents, en misant sur l’action proactive dans la lutte contre la criminalité, une présence agissante sur le terrain et un relèvement constant du niveau de vigilance.

Dans cette perspective, elle a œuvré à la modernisation de ses structures, l’adaptation de ses méthodes de travail, l’amélioration de son niveau de préparation ainsi qu’au renforcement de l’appui technique et logistique de ses unités sur le terrain, tout en investissant de manière optimale dans son capital humain.

L’institution policière a connu ces dernières années de profondes mutations, à travers une présence plus accrue des femmes qui assument des postes de responsabilité, faisant ainsi montre de capacités et de compétences avérées, au même titre que leurs collègues hommes.

S’agissant du volet formation, la DGSN a misé sur le renforcement du rôle de la police technique et scientifique, en plus de mettre les différentes expertises à la disposition de la police judiciaire pour une lutte plus efficace contre le crime.

Par ailleurs, la DGSN veille à diversifier en permanence les formes et les niveaux de communication sécuritaire, en favorisant des approches plus développées et participatives avec les composantes de la société civile et les acteurs institutionnels, dans le cadre de la mise en œuvre effective de sa nouvelle philosophie d’action reposant sur la coproduction sécuritaire et érigeant le citoyen en priorité principale du service public policier.

Poursuivant sa politique de proximité visant à étendre les avantages liés à la nouvelle génération de documents d’identité, l’année 2024 a vu l’intensification de plans d’action destinés à généraliser l’accès de l’ensemble des citoyennes et citoyens, sur tout le territoire, à la Carte nationale d’identité électronique (CNIE).

Une administration mobile, rapide et interconnectée

À cette fin, 80 nouvelles unités mobiles, notamment des véhicules utilitaires entièrement équipés et interconnectés au système informatique des documents d’identité, ont été déployées pour mener des opérations exceptionnelles au profit des habitants des zones urbaines et rurales reculées, ayant bénéficié à 130.242 personnes.

Dans le cadre de l’accompagnement de la transformation numérique des services, la DGSN a lancé le portail intégré «e-Police», destiné à proposer un ensemble de prestations administratives dans un espace digital interactif, accessible à l’ensemble des citoyennes et citoyens à travers toutes les régions du Royaume.

Cette plateforme se distingue par la simplicité d’utilisation et l’intégration des technologies et solutions numériques les plus avancées en matière d’administration électronique, notamment la rapidité de traitement des demandes, la vérification d’identité à distance et la protection des données personnelles et des informations des utilisateurs.

Pour renforcer ses infrastructures de proximité et accompagner l’extension des villes et l’émergence de nouveaux pôles urbains, la DGSN a procédé, en 2024, à la création de 19 nouvelles structures de sûreté.

Elle a en outre poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre la criminalité pour la période 2022-2026, axée sur le renforcement des structures anti-crime, le développement des laboratoires de la police scientifique et technique, le recours systématique au renseignement pénal ainsi que l’appui technique aux enquêtes judiciaires.

Cette stratégie intègre également la consolidation de la dimension des droits de l’Homme dans l’exercice des missions policières, ainsi que le renforcement de la coordination et de la coopération avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) dans le traitement des affaires criminelles complexes.

En matière de lutte contre la cybercriminalité et les menaces terroristes en ligne, les experts de la DGSN ont développé la plateforme numérique interactive «Iblagh», opérationnelle depuis le 3 juin 2024, qui permet d’impliquer les citoyens dans la prévention et le signalement des menaces criminelles et des risques terroristes sur Internet.

L’année 2024 a également été marquée par la mise en œuvre de plusieurs partenariats institutionnels visant à développer les techniques d’enquête criminelle et à les aligner sur le système des droits de l’Homme.

Dans le cadre de la consolidation des structures de lutte contre la criminalité, le nombre des brigades anti-gangs (BAG) a été porté à 26, réparties sur l’ensemble du territoire national. Elles ont été dotées, en 2024, d’armes alternatives, notamment le pistolet à impulsion électrique «TASER-7», de 104 véhicules tout-terrain, de 720 motos de divers cylindres et d’uniformes adaptés à tous types d’interventions. Ces unités ont également été dotées de 60 canidés spécialisés dans la détection d’explosifs, d’armes, de stupéfiants, de billets de banque et dans la découverte de cadavres.

Concernant les préparatifs en vue de l’organisation par le Maroc de grands événements sportifs, les cellules sportives relevant des villes de Rabat, Marrakech, Fès, Agadir et Tanger, qui devront accueillir les matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2025, ont été promues en brigades préfectorales de la sécurité sportive, tout en les renforçant par des moyens humains qualifiés et les équipements logistiques et de transport nécessaires, outre la mise en place d’un «service préfectoral de la sécurité sportive» à Casablanca, une réalisation d’envergure sur la voie de la concrétisation d’un modèle marocain en matière de sécurisation des matchs internationaux de football.

Dans le domaine de la coopération internationale, le modèle sécuritaire marocain s’est distingué par l’élection, à une large majorité, du candidat de la DGSN au poste de vice-président d’Interpol pour l’Afrique, lors de la 92ème session de l’Assemblée générale de cette organisation, tenue du 4 au 7 novembre 2024 à Glasgow, en Écosse.

La famille de la Sûreté nationale n’est pas en reste

La célébration de ce 69ème anniversaire est également l’occasion de passer en revue les prestations sociales et sanitaires destinées à la famille de la Sûreté nationale. À cet égard, la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale a octroyé, l’année dernière, des aides financières directes sous forme de subventions financières et en nature à ses adhérents, qui ont bénéficié à 1.610 personnes victimes de graves blessures lors de l’exercice de leurs fonctions ou atteintes de maladies graves dont les dossiers ont été traités selon la procédure d’urgence.

Un soutien financier direct et des bons d’achat ont été également accordés à l’occasion des fêtes religieuses, au profit de 4.351 veuves et 601 policiers retraités de la famille de la Sûreté nationale qui perçoivent une pension mensuelle limitée.

Ces actions et réalisations de la DGSN lui ont valu l’estime et la considération de tous les Marocains ainsi que la reconnaissance de ses partenaires internationaux, en raison de l’efficience et l’efficacité dont elle a fait montre face à des défis sécuritaires de taille et de sa capacité à s’adapter aux évolutions en matière sécuritaire.