Casablanca: la DGSN honore les enfants de ses fonctionnaires lors d’un concours de Coran

La Direction générale de la sûreté nationale de Casablanca a organisé, ce jeudi 27 mars, un concours de mémorisation et de récitation du Coran au profit des enfants et orphelins du personnel de la Sûreté nationale, à l’occasion du mois sacré du ramadan.

Placée sous la supervision du Conseil scientifique régional de la région Casablanca-Settat et en coordination avec la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, cette compétition a réuni 21 candidats, répartis en trois catégories: mémorisation, psalmodie et tajwid.

بمناسبة إحياء ذكرى ليلة القدر المباركة، نظمت ولاية أمن الدار البيضاء مسابقة في حفظ و ترتيل وتجويد القرآن الكريم، شارك فيها مجموعة من أبناء وبنات أسرة الأمن الوطني وأشرفت عليها لجنة من المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات .



La cérémonie de clôture de ce concours a vu l’annonce des lauréats, en présence de personnalités, dont le wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, le préfet de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi, le gouverneur principal en charge de la préfecture de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, le directeur de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales, Taoufik Sitri et le président du Conseil régional des oulémas de Casablanca, Mohammed Mechane.

Des lauréats talentueux

Dans la catégorie du tajwid, la première place est revenue à Sara Amlloui, suivie d’Amine Amlloui en deuxième position, tandis qu’Iyad El Oufir a complété le podium. Pour la mémorisation, Fatima Zahra Al-Youmi a remporté la première place, suivie d’Abdellah Al-Youmi, tandis que Bahae-Eddine Chaker a décroché la troisième position. En psalmodie, Rayan Tahiri Alaoui s’est imposé à la première place, suivi d’Abderrahmane Al-Youmi, tandis que Mohammed Imrane Marane s’est classé troisième.

Ce concours s’inscrit dans le cadre des programmes culturels et sociaux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) au profit de ses fonctionnaires, de ses retraités et de leurs ayants droit. Il a également mis en avant l’importance de cette initiative, qui témoigne de l’intérêt particulier porté par la DGSN aux enfants et orphelins des policiers, en mettant en exergue leur talent et en les incitant à viser l’excellence.

L’événement a été organisé conformément aux règles de récitation du rite malikite et s’est déroulé sous la supervision d’un jury composé de théologiens chevronnés issus du Conseil régional des oulémas de Casablanca, dans une atmosphère empreinte de piété et de discipline.

Fatima Zahra Al-Youmi, lauréate de la mémorisation, a exprimé sa joie et sa fierté après sa victoire, soulignant que malgré sa participation à plusieurs compétitions auparavant, ce sacre revêt une saveur particulière. De son côté, Rayan Tahiri Alaoui, premier dans la catégorie de la psalmodie, a affirmé que la concurrence était rude, mettant en avant le niveau élevé des participants.

La cérémonie s’est clôturée par la remise des prix aux vainqueurs de chaque catégorie, la distribution de certificats de participation à tous les enfants ayant pris part au concours, ainsi que l’hommage rendu aux membres du jury en reconnaissance de leur implication dans la réussite de cet événement spirituel.