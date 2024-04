Revue du web. Bahreïn: le marocain Ilyas Hajri s’est vu décerner le titre du «meilleur psalmodieur du Coran»

Une cour d'appel de New York annule une condamnation d'Harvey Weinstein pour viol



Une cour d'appel de New York a annulé jeudi la condamnation pour viol et agressions sexuelles de l'ex-producteur star d'Hollywood Harvey Weinstein en 2020 dans cet Etat, et ordonné un nouveau… pic.twitter.com/QVY2UFl0xg