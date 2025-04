DGSN: de nouvelles nominations dans plusieurs villes

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mercredi 9 avril, une nouvelle liste de nominations à des postes de responsabilité au sein de ses services déconcentrés dans les villes d’Al Hoceïma, Laâyoune et Nador.

Ces nouvelles affectations, validées par le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, comprennent quatre nouvelles nominations à des postes de commandement au sein des services de sécurité régionaux de la ville d’Al Hoceïma. Il s’agit notamment de la nomination d’un nouveau commandant adjoint du groupe mobile de maintien de l’ordre, ainsi que d’un nouveau chef de la brigade de police judiciaire dans la zone de sécurité d’Imzouren et d’un chef de brigade au service régional des renseignements généraux, toujours à Al Hoceïma.

La liste comprend également la nomination d’un chef de l’unité urbaine au sein du commissariat régional de Beni Ensar, dans la province de Nador, ainsi que la désignation d’un cadre médical à la tête du service régional de santé relevant de la wilaya de sûreté de Laâyoune.

Ces nouvelles nominations s’inscrivent dans une dynamique continue visant à renforcer l’efficacité et la performance des ressources humaines policières, en favorisant la rotation dans les postes de responsabilité et en confiant la gestion opérationnelle des structures sécuritaires à des cadres hautement qualifiés, aptes à mettre en œuvre les stratégies de travail visant à renforcer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.