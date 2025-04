El Jadida: avortement d’une tentative de trafic de 17 tonnes

C’est la troisième opération en seulement une année. Les services de sécurité, la DGSN, la DGST et la gendarmerie royale ont mené une opération conjointe qui a permis de déjouer une tentative de trafic d’importantes quantités de drogue dans les provinces d’El Jadida, Safi et Marrakech.

D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans sa livraison du jeudi 3 avril, «des dizaines de tonnes de chira ont été saisies, avec l’arrestation de nombreuses personnes impliquées dans ce trafic, dont des barons de drogue». Les enquêtes ont révélé que ces derniers faisaient déjà l’objet de mandats de recherche au niveau national pour des affaires criminelles majeures liées au trafic international de drogue.

Les investigations ont également prouvé, poursuit le quotidien, «l’implication de fonctionnaires qui ont fourni une assistance à ces barons en fermant les yeux sur leurs activités criminelles en échange de pots-de-vin, comme cela a été le cas dans l’affaire du dénommé Hamdoun, qui a entraîné dans sa chute des dizaines de gendarmes».

Des sources fiables, citées par le quotidien, ont confirmé qu’une intervention sécuritaire, s’inscrivant dans le cadre d’une coordination entre les services de la Gendarmerie royale, les éléments de la DGST et de la DGSN, «a permis aux gendarmes, dans la région de Sebt Gzoula, de faire échouer, mercredi dernier, une tentative de trafic d’environ 17 tonnes de chira, saisies lors d’un barrage judiciaire au sein de la commune».

Les mêmes sources ont affirmé, poursuit Al Akhbar, que «des informations précises fournies par la DGST concernant une tentative de trafic de plusieurs tonnes de drogue à l’aide d’un camion ont permis aux éléments de la Gendarmerie royale, postés à un barrage judiciaire à Sebt Gzoula, situé sur la route nationale n°1 reliant Casablanca à Agadir, d’intercepter ce gros camion avec environ 17 tonnes de drogue».

Selon les données recueillies par le quotidien, le chauffeur du camion a refusé de s’arrêter, tentant de forcer le barrage judiciaire, avant que les forces de sécurité ne parviennent à immobiliser le véhicule et à arrêter une personne à bord. Le chauffeur, quant à lui, a réussi à s’enfuir, et des recherches sont toujours en cours pour l’identifier et l’appréhender.

La saisie de cette énorme quantité de drogue, souligne le quotidien, «a mobilisé le commandement régional de la Gendarmerie royale à El Jadida. De hauts responsables se sont rendus sur place pour constater les faits et superviser l’enquête préliminaire sur cette affaire».

Les investigations ont débuté immédiatement après l’interrogatoire de la personne arrêtée, et les enquêteurs devraient parvenir rapidement à obtenir les premiers indices sur cette vaste opération.

Il y a quelques mois, rappelle le quotidien, «les éléments de la police de la préfecture de Marrakech, en coordination avec leurs homologues de Safi, avaient réussi, grâce à des informations fournies par la DGST, à déjouer une tentative de trafic de 9 tonnes et 800 kilogrammes de chira. Ils ont arrêté six individus âgés de 29 à 59 ans, dont un agent d’autorité et un ancien élu local, ex-président de la commune, pris en flagrant délit de préparation d’une opération de trafic international de drogue par voie maritime».

Dans une intervention similaire dans la même région, une autre opération impliquant les services de sécurité de Safi et la BNPJ de Casablanca a permis d’avorter une tentative de trafic de plus de 8 tonnes de chira destinées à l’étranger par le biais d’un camion de transport de marchandises immatriculé au Maroc, au départ du port de Safi. Cette intervention a conduit à l’arrestation de 21 personnes. Les investigations préliminaires ont révélés leur lien avec la cargaison saisie et le réseau criminel qui tentait de la faire sortir du pays à l’aide d’un camion depuis le port de Safi.