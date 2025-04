Des enlèvements fictifs pour faire le buzz: un homme sous enquête à Tanger

Dans la soirée du samedi 5 avril, la police de Tanger a interpellé un homme de 42 ans soupçonné d’avoir diffusé en ligne de fausses informations et des enregistrements audio alarmistes, de nature à inquiéter la population.

La surveillance numérique de la sûreté nationale a permis de repérer sur les réseaux sociaux des enregistrements où une personne affirmait documenter de prétendues tentatives d’enlèvement de jeunes filles à Tanger, par des individus masqués circulant à bord d’un véhicule léger.

Les investigations menées ont permis d’identifier et d’arrêter le suspect. Il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, dans le but de découvrir les raisons, le contexte et les éventuelles implications de la diffusion intentionnelle de ces fausses informations.