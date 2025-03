Il a été arrêté grâce à la DGST: un germano-égyptien condamné à huit ans de prison pour terrorisme

Son interpellation avait eu lieu le 24 octobre 2023 grâce à une précieuse contribution de la Direction générale de surveillance du territoire. Et c’est ainsi que Tarik S.S, un ressortissant germano-égyptien porteur de dangereux projets terroristes en Allemagne avait été mis hors d’état de nuire par la police allemande, à Essen dans l’ouest de l’Allemagne.

L’accusé, qui résidait à Duisbourg, vient d’être condamné à huit ans de prison.

C’est grâce à un apport marocain de premier plan que les autorités judiciaires ont réussi à lui mettre la main dessus et que des opérations terroristes graves ont été empêchées sur le territoire allemand. Égyptien détenant la nationalité allemande, Tarik S.S était âgé de 29 ans au moment de son arrestation. Il a été membre de l’organisation terroriste Daech en Syrie avant de retourner en Allemagne et de planifier des projets terroristes sur son sol. On citera notamment un projet d’attaque à l’aide d’un camion-bélier.

Les services de sécurité et de renseignements marocains, dirigés par Abdellatif Hammouchi, ont tout au long des mois de septembre et d’octobre 2023 alerté leurs vis-à-vis allemands sur l’identité et le profil du terroriste, leur transmettant des données personnelles, des photographies et les coordonnées du mis en cause.

Un apport de premier plan donc, qui s’ajoute aux nombreuses contributions de la DGST ayant permis d’avorter des projets terroristes à l’extérieur des frontières nationales et de neutraliser un bon nombre de partisans de l’extrémisme religieux et de la mouvance terroriste.

Lire aussi : Élargissement des champs de coopération sécuritaire avec l’Espagne et l’Allemagne: Abdellatif Hammouchi tient une série de réunions à Madrid

Cette coopération est amenée à se développer. Fin janvier dernier, l’élargissement des champs de coopération sécuritaire avec l’Espagne et l’Allemagne était au cœur de la série de réunions tenue par Abdellatif Hammouchi à Madrid.

Cette visite a en effet été marquée par la tenue d’une réunion tripartite entre le Directeur général du pôle DGSN-DGST, le directeur général de la police espagnole, Francisco Pardo Piqueras, et le président de la Bundespolizei allemande, Dieter Romann. Cette rencontre a porté sur l’examen des mécanismes permettant d’élargir les domaines de coopération conjointe aux services de sécurité des trois pays, ainsi que sur les moyens de renforcer la coordination technique et en matière de coopération sécuritaire opérationnelle.

Le mardi 27 février 2024, Hammouchi recevait à Rabat le président de l’Office fédéral de la police judiciaire, Holger Münch. Là encore, l’objectif de cette visite n’était autre que le développement des mécanismes de coopération sécuritaire entre les deux pays.