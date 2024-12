Sécurité: Abdellatif Hammouchi en visite de travail en Belgique, un plan d’action conjoint entre Rabat et Bruxelles acté

Cette visite s’inscrit dans le cadre des rencontres régulières entre le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et ses homologues de la Police fédérale et du Service de sécurité intérieure en Belgique. L’objectif, précise un communiqué du pôle DGSN-DGST, est de renforcer les mécanismes de coopération entre les deux pays dans les domaines liés à la sécurité et au renseignement. Elle fait également suite à la récente visite au Maroc de l’Administratrice générale de la Sûreté de l’État belge, Francisca Bostyn, qui s’était rendue au Royaume le 25 novembre dernier.

Au cours de cette visite, indique le communiqué, Hamouchi a tenu des séances de travail et des entretiens bilatéraux avec Eric Snoek, commissaire général de la Police fédérale belge. Ces échanges ont permis d’aborder diverses questions d’intérêt commun et de passer en revue les menaces et risques émergents en matière de sécurité, ainsi que les moyens communs d’y faire face.

Les discussions ont porté sur les défis et menaces sécuritaires posés par les groupes terroristes et les réseaux de crime organisé dans plusieurs régions du monde, notamment au Sahel, au Sahara, au Moyen-Orient et en Europe.

À cette occasion, les deux parties ont signé un plan d’action commun, incluant un programme de travail s’étalant sur la période 2025-2026. Cette stratégie conjointe met l’accent sur la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, la coordination des efforts dans le traitement des données relatives aux postes frontaliers, ainsi que la traque des personnes recherchées au niveau international. Elle englobe également la coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent et les menaces visant des événements sportifs.

Lors de la signature du plan d'action conjoint entre les services marocains et belges de sécurité au titre de la période 2025-2026.

Le plan d’action commun précise également les mécanismes de coopération bilatérale entre les services de sécurité marocains et leurs homologues belges, ainsi que les canaux approuvés pour faciliter l’échange d’informations et de visites, garantissant ainsi l’efficacité, l’efficience et le bon déroulement des actions conjointes.

S’inscrivant dans un contexte marqué par le renforcement et le développement du partenariat sécuritaire existant entre les deux parties, cette visite confirme une fois de plus la position distinguée et le rôle central joué par le Maroc dans le domaine de la coopération internationale en matière de sécurité. Elle illustre également le prestige et la crédibilité dont jouissent les services de sécurité marocains auprès de leurs partenaires européens.