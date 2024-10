Abdellatif Hammouchi, l’incarnation de la diplomatie sécuritaire du Maroc

Depuis sa nomination à la tête de la DGST en 2005, et comme patron des deux pôles DGSN et DGST en 2015, Abdellatif Hammouchi a révolutionné le système sécuritaire du Royaume du Maroc, et a développé une stratégie multidimensionnelle dans ce domaine.

Une approche rigoureuse et innovante, qui a fait du Maroc un acteur incontournable dans les stratégies mondiales de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, relaie Al Watan Al Ane dans son édition n°1051 du 31 octobre 2024.

Durant deux décennies, ce brillant commis de l’État a su tisser un climat de confiance et de partenariat avec ses homologues étrangers, élevant ainsi la diplomatie sécuritaire marocaine au rang de leadership mondial.

En conséquence, les renseignements fournis par les services de sécurité marocains ont pu déjouer plusieurs attentats terroristes, et démanteler des réseaux criminels dans plusieurs pays étrangers.

Grâce à son professionnalisme, et ses qualités intrinsèques, Abdellatif Hammouchi est devenu l’interlocuteur incontournable des directeurs de services de renseignements de nombreux pays, y compris ceux parmi les grandes puissances: États-Unis, France, Russie, Grande-Bretagne, etc.

Depuis sa prise de fonction, le patron de la DGSN-DGST a reçu à Rabat plusieurs directeurs des services de renseignements étrangers, et a effectué autant de visites chez ses homologues étrangers.

C’est ainsi qu’à l’invitation de l’ancien secrétaire du conseil de sécurité russe et ancien patron des services spéciaux (FSB), Nikolaï Patrouchev, il s’est rendu le 4 avril 2016 à Moscou, à la tête d’une importante délégation.

Au cours de cette visite, les enquêteurs et les experts du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) ont affiné avec leurs homologues russes une convention sur l’extradition des criminels russes.

Le 27 septembre 2016, le patron de la DGSN-DGST et l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, Dwight Bush, ont signé un protocole portant amendement de l’accord de coopération bilatérale soutenant le développement et la modernisation de la Sûreté nationale, qui avait été conclu en avril 2011.

Le chef de la diplomatie sécuritaire a signé le 10 mai 2022 avec l’attaché de la police néerlandaise, à Rabat, une «lettre d’intention» fixant la coopération dans les différents domaines sécuritaires, visant à faire face aux défis de la criminalité transnationale organisée et aux menaces du terrorisme.

Le 10 août 2022, il a reçu à Rabat le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, avec lequel il a abordé les moyens d’accroître les partenariats institutionnels dans des domaines vitaux, comme la sécurité des points de passages frontaliers et la police scientifique et technique.

Six mois plus tard, Abdellatif Hammouchi a rencontré à Rabat le commissaire général des renseignements espagnols, Eugenio Pereiro Blanco.

Les discussions entre les deux responsables ont porté sur l’exploration de nouvelles voies pour développer la coopération bilatérale en matière de sécurité, avec un accent particulier mis sur la gestion conjointe des menaces et des défis émergents.

Le 14 décembre 2023, le patron de la DGSN-DGST a reçu à Rabat le directeur général de la sécurité intérieure française, Nicolas Lerner.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont fait une évaluation de la coopération sécuritaire en matière de renseignements.

Il a aussi été question de l’examen des mécanismes opérationnels de coopération dans des affaires sécuritaires d’intérêt commun.

Rappelons que la visite au Maroc de Nicolas Lerner a eu lieu deux jours après celle de Frédéric Veaux, patron de la police nationale française.

Le 6 mars 2024, le chef de la diplomatie sécuritaire a effectué une visite en Grande-Bretagne au cours de laquelle il a tenu une série d’entretiens avec les responsables des services de sécurité britanniques, notamment avec Sir Mark Rowley, chef de la police métropolitaine londonienne, et avec Sir Matt Jukes, responsable de la lutte anti-terroriste.

Durant la période allant du 27 septembre 2022 au 23 septembre 2024, le patron de la DGSN-DGST a reçu à Rabat les responsables des services de renseignement de la Mauritanie, de l’Arabie Saoudite, de la Belgique, du Brésil, et a effectué des visites au Portugal et aux Émirats arabes unis, relaie Al Watan Al Ane.

Au cours de ces rencontres, Abdellatif Hammouchi a discuté avec ses différends homologues du renforcement de la coopération avec leurs pays respectifs dans le domaine sécuritaire, face aux défis sécuritaires qui se posent aux niveaux régional et international, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Durant ces rencontres à Rabat, et ses visites à l’étranger, le directeur de la DGSN-DGST a signé 11 conventions et accords avec des pays comme les États-Unis, la Russie, la France, l’Espagne, la Grande-Bretagne, etc.