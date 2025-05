Moudawana: l’ONG Awal Houriates appelle à un «Ijtihad constructif»

L’association Awal Houriates a appelé à l’élaboration d’un Code de la famille qui soit en adéquation avec les profondes transformations sociales, les dispositions de la Constitution ainsi que les engagements internationaux du Maroc.

L’association a également demandé au gouvernement de présenter un texte clair et précis, définissant les concepts et les termes, afin de mettre fin aux interprétations contradictoires, à l’ambiguïté et au manque de cohérence.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 6 mai, lors d’une rencontre élargie organisée à Casablanca, rassemblant des représentantes et représentants du mouvement féministe ainsi que des parlementaires de différents partis politiques, de la majorité comme de l’opposition, pour exprimer leurs opinions sur le projet de révision du Code de la famille, l’association a souligné la nécessité d’adopter un code dépourvu de toute discrimination, fondé sur les principes d’égalité entre les sexes et de l’intérêt supérieur de l’enfant, en conformité avec la vision d’Awal Houriates pour une société garantissant à ses citoyennes et citoyens liberté, dignité et égalité.

Cette vision a été traduite par l’association dans une mémorandum dédié. La rencontre, organisée dans le cadre d’un chantier piloté par l’association pour repenser le Code de la famille –au cœur de sa campagne de plaidoyer pour l’année 2025– a été marquée par des présentations et des débats soulignant la nécessité d’une vision législative globale garantissant l’égalité, notamment à travers le Code de la famille et la législation pénale.

Dans ce même esprit, l’association a lancé un appel aux théologiens pour qu’ils adoptent un ijtihad (interprétation jurisprudentielle) constructif sur les questions de la famille, en apportant des réponses innovantes conformes aux exigences de l’époque, conformément aux orientations du Roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Conseil supérieur des oulémas.

L’ONG a également exhorté le gouvernement à accélérer la publication du projet de loi relatif au Code de la famille, en l’alignant avec les principes d’égalité et de non-discrimination inscrits dans la Constitution et les engagements internationaux du Maroc, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et la Convention internationale des droits de l’enfant, qui reconnaissent la diversité des formes familiales, la pluralité des situations et la variété des conditions des individus, en particulier les femmes et les enfants.

Enfin, l’association a appelé les parlementaires à veiller à intégrer les références et fondements devant encadrer le projet de loi, tels que mentionnés dans le Message Royal du 26 septembre 2022, à savoir les principes de justice, d’égalité, de solidarité et d’harmonie, issus de notre religion islamique et des valeurs universelles des conventions internationales ratifiées par le Royaume, comme le rappelle le communiqué du Cabinet Royal relatif à la révision du Code de la famille daté du 23 décembre 2024.

L’ONG a insisté sur l’importance d’une approche participative dans les discussions autour du projet de loi et de son adoption par les deux chambres du Parlement.

Dans ce contexte, Awal Houriates réaffirme son engagement, aux côtés du mouvement pour les droits des femmes et des enfants, à poursuivre et renforcer la mobilisation et le plaidoyer en vue de l’adoption d’un nouveau Code de la famille.