Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi poursuit sa visite aux Émirats arabes unis

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, poursuit sa visite de travail aux Émirats arabes unis.

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, est en visite de travail aux Émirats arabes unis du 23 au 26 septembre. Un déplacement qui s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens sécuritaires et de partage d’expertises face aux nouveaux défis criminels.

Pour sa troisième journée, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a visité le département de la sécurité criminelle de la police d’Abou Dhabi. Celui-ci est chargé de la gestion des enquêtes criminelles, de la supervision de la direction de la lutte contre les stupéfiants, ainsi que de la sécurité des transports publics et des patrouilles spéciales.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, poursuit sa visite de travail aux Émirats arabes unis.

Le patron du pôle DGSN-DGST s’est enquis de la gestion de la sécurité des patrouilles spéciales de ce département. Il a été informé des nouveaux véhicules mobiles utilisés pour assurer la sécurité publique et appuyer les opérations de la police criminelle. Des démonstrations lui ont également été présentées par les différentes unités de sécurité impliquées dans les enquêtes et les recherches criminelles.

Une présentation des patrouilles intelligentes, récemment déployées par le commandement général pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, était également au menu de cette visite. Il s’agit de véhicules tout-terrain connectés à diverses bases de données de sécurité et équipés des dernières applications technologiques et systèmes informatiques.

Lire aussi : Visite de Abdellatif Hammouchi à Abou Dhabi: les caporaux d’Alger tirent à boulets rouges sur les Émirats arabes unis

Au terme de cette visite, Abdellatif Hammouchi a échangé avec le directeur du département de la sécurité criminelle de la police d’Abou Dhabi. Les deux responsables ont discuté des mécanismes de coopération mutuelle dans le domaine de la sécurité criminelle et de la police judiciaire, ainsi que des moyens d’échanger des expertises pour renforcer les patrouilles spéciales et les équipes d’enquête, notamment face aux nouveaux défis sécuritaires découlant des évolutions rapides des méthodes criminelles.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a également visité le département des missions spéciales du commandement général de la police d’Abou Dhabi. Outre la sécurité des infrastructures sensibles, ce service est aussi chargé de la gestion des missions officielles et de la protection des personnalités.

Lors de cette visite, le directeur du département des missions spéciales a fourni des explications détaillées sur le fonctionnement des unités et forces spéciales placées sous sa supervision, ainsi que sur les équipements et véhicules mis à leur disposition, y compris une salle d’opération mobile. Une présentation des armes et équipements sophistiqués utilisés par ces forces lors de leurs interventions a également été fournie.

La visite s’est clôturée par une simulation d’intervention dans des situations complexes et dangereuses, mobilisant des hélicoptères de la police, illustrant ainsi la capacité des forces spéciales à gérer efficacement les crises sécuritaires urgentes.