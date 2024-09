Expertise sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en visite de travail aux Émirats arabes unis

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail aux Émirats arabes unis, du 23 au 26 septembre. Une occasion pour définir le cadre juridique et organisationnel pour consolider et développer la coopération sécuritaire entre les deux pays, ainsi que pour échanger des expériences en matière de formation policière et de développement des compétences sécuritaires.

Lors de cette visite, un mémorandum d’entente a été signé entre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), représentée par l’Institut royal de police, et le Commandement général de la police d’Abu Dhabi, représenté par l’Académie Saif Bin Zayed des sciences policières et de la sécurité. Cet accord jette les bases d’un partenariat stratégique qui permettra de développer des programmes de formation et de perfectionnement pour les forces de l’ordre des deux pays, indique un communiqué de la DGSN.

Le protocole d’accord va aussi stimuler le partage d’expertises entre les forces de police des deux pays et permettra la mise en place de formations spécialisées dans divers secteurs de la sécurité. De plus, il servira de base pour intensifier la coopération dans le domaine des études supérieures liées aux sciences policières, à la sécurité et au droit.

Parallèlement à la signature de ce mémorandum d’entente, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est entretenu avec Faris Khalaf Al Mazrouei, commandant général de la police d’Abu Dhabi. Les échanges ont porté sur les moyens de développer la coopération sécuritaire bilatérale, d’élargir ses domaines et de mettre en place de nouveaux cadres adaptés aux défis contemporains.

Au cours de sa visite, Abdellatif Hammouchi a également échangé avec Ali Obaid Al Dhaheri, président de l’Agence de renseignement national des Émirats arabes unis. Plusieurs questions d’ordre sécuritaire ont été abordées, à savoir les défis actuels et les nouvelles menaces sécuritaires qui se profilent à l’horizon au niveau régional et dans le monde.

Le programme d’Abdellatif Hammouchi comprenait aussi la visite de plusieurs nouvelles infrastructures de sécurité aux Émirats arabes unis, y compris la «Ville Sûre» de la police d’Abu Dhabi. Ce projet de pointe fait appel à l’intelligence artificielle pour renforcer la sécurité et la gestion du trafic. Il est conçu pour optimiser la sécurité routière pour les conducteurs et les usagers grâce à des technologies parmi les plus avancées au monde.

Abdellatif Hammouchi a également assisté à des démonstrations des dernières solutions technologiques déployées par la police d’Abu Dhabi dans divers domaines, notamment en matière de contrôle et de gestion des risques. Il a visité des industries spécialisées dans la fabrication d’équipements de sécurité et des infrastructures de police.

Il a aussi rencontré Ahmed Anser Al-Raisi, président d’Interpol. Les deux responsables ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération sécuritaire multilatérale, soulignant l’importance de la contribution du Maroc à la sécurité internationale. Ils ont passé en revue les menaces sécuritaires globales et discuté des stratégies à adopter pour y faire face collectivement.

🇲🇦 أسعد دائماً بلقاء سعادة عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية.



تباحثنا خلال الاجتماع استعدادات المغرب لاستضافة الدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، التي تُقام العام القادم في مراكش. pic.twitter.com/9ok6TAJe2X — Ahmed Naser Al-Raisi (@AhmedNAlRaisi) September 23, 2024

Cette visite symbolise un renforcement des liens sécuritaires entre les deux pays et ouvre la voie à de futures collaborations plus étroites. Elle reflète aussi une compréhension mutuelle de l’importance croissante de la coopération sécuritaire, dans un contexte global incertain, et montre l’engagement des deux nations à travailler ensemble pour un avenir plus sûr, conclut la DGSN.