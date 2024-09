Abdellatif Hammouchi participe à la 8ème réunion d’Interpol des chefs de sécurité et de police de la région MENA

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, lors de la 8ème réunion d’Interpol des chefs de sécurité et de police de la région MENA, à Lyon le 5 septembre 2024.

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a pris part à la 8ème réunion d’Interpol des chefs de sécurité et de police de la région MENA. Tenue les 3 et 4 septembre au siège de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) à Lyon, en France, cette grand-messe a rassemblé les hauts responsables de la sécurité de plusieurs pays, dont les Comores, Djibouti, la Somalie, le Soudan et la Mauritanie, dans le but de renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires émergents, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Partageant son expérience en matière de lutte contre les nouvelles formes de criminalité, la délégation marocaine, conduite par le patron du pôle DGSN-DGST, a mis en avant les efforts du Royaume pour faire face aux crimes régionaux émergents, y compris la lutte contre la criminalité organisée, les flux financiers issus de la cybercriminalité, et les menaces croissantes de radicalisation et d’extrémisme sur Internet.

Lire aussi : Il est l’unique invité du continent africain: Hammouchi aux célébrations du bicentenaire de la police nationale espagnole

La délégation marocaine a également mis l’accent sur les risques liés à l’utilisation des cryptomonnaies dans le financement d’activités criminelles et terroristes, ainsi que les attaques par drones et d’autres menaces non conventionnelles. Elle a, par ailleurs, présenté un exposé détaillé sur les méthodes de lutte contre la cybercriminalité, un phénomène en pleine expansion avec la mauvaise utilisation des nouvelles technologies à des fins criminelles. À cette occasion, le Maroc a mis en avant son expertise en matière de coopération internationale et de partage d’informations, soulignant l’importance d’une coordination globale face à la criminalité numérique.

Lors de cette réunion, l’Organisation internationale de police criminelle a présenté des outils technologiques de pointe, tels que la plateforme biométrique d’Interpol, ainsi que des bases de données et systèmes d’analyse qui permettent une évaluation des menaces criminelles à l’échelle internationale.

Des rencontres bilatérales et multilatérales pour une riposte unifiée

En marge des travaux de cette réunion, Abdellatif Hammouchi s’est entretenu avec Neil Jetton, directeur de la lutte contre la cybercriminalité d’Interpol, afin de renforcer la coopération entre le Maroc et l’organisation internationale dans la neutralisation des menaces technologiques à des fins criminelles et terroristes.

Lire aussi : Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit Frédéric Veaux, le patron de la police nationale française

Le patron du pôle DGSN-DGST a également visité le Centre de commandement et de coordination d’Interpol, situé au siège de l’organisation à Lyon. Cette visite a permis d’explorer les mécanismes de renforcement de la coopération dans les enquêtes transnationales, ainsi que les procédures de poursuite des personnes recherchées à l’international.

La délégation marocaine a également tenu des discussions, tant bilatérales que multilatérales, avec les responsables d’Interpol et les services de sécurité et de police de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, portant sur les moyens de coordonner les efforts pour faire face aux défis et aux risques sécuritaires, dans une approche commune et collective capable de suivre les prolongements régionaux et internationaux du crime organisé et du terrorisme.