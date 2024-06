Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur général de la police nationale italienne

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, s’est entretenu, ce lundi 3 juin à Rabat, avec Vittorio Pisani, directeur général de la police nationale italienne.

Lors de cette entrevue, les deux responsables ont examiné les diverses menaces sécuritaires et crises internationales actuelles, ainsi que leurs répercussions potentielles sur la sécurité du Maroc et de l’Italie. Les échanges ont également mis l’accent sur les risques de la criminalité transfrontalière, incluant le trafic d’êtres humains, l’immigration clandestine, le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et les profits illicites.

Lire aussi : Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGSN-DGST, signe un mémorandum d’entente avec son homologue brésilien

Cette réunion s’est également avérée propice à une évaluation approfondie de la coopération sécuritaire déjà établie entre les deux nations, permettant de sonder et de décortiquer divers enjeux policiers partagés.

Dans un esprit de collaboration renforcée, Abdellatif Hammouchi et Vittorio Pisani ont discuté des stratégies et des mécanismes aptes à intensifier leur coordination bilatérale. Cela couvre à la fois la coopération opérationnelle et l’échange d’expertises et d’assistance technique.

Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre du renforcement des mécanismes de coopération sécuritaire internationale avec les institutions sécuritaires des pays amis et partenaires. L’objectif étant de parer aux menaces terroristes et de contrer efficacement toutes les formes de criminalité qui transcendent les frontières nationales.