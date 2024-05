Agadir: en marge des JPO de la DGSN, Abdellatif Hammouchi s’entretient avec le DG de la Police nationale espagnole

Abdellatif Hammouchi et le DG de la Police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, le vendredi 17 mai à Agadir. DR.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, tenue en marge de la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN, Francisco Pardo Piqueras a mis l’accent sur la coopération «très efficace» entre la DGSN et la Police nationale espagnole, surtout dans trois domaines fondamentaux: la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité.

Les deux institutions collaborent d’une «manière importante» également dans le domaine de la formation qui, a-t-il dit, est «fondamentale pour pouvoir garantir la sécurité des citoyens» des deux pays.

Francisco Pardo Piqueras a en outre relevé que l’Espagne et le Maroc sont deux pays voisins et amis qui collaborent dans tous les domaines, y compris celui de la sécurité. Les forces et corps de sécurité à travers le monde font face actuellement à des défis globaux qui ne peuvent être relevés efficacement qu’à travers la coopération internationale, a-t-il poursuivi.

D’autre part, il a souligné que la délégation de la Police nationale espagnole prenant part à la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN est honorée de pouvoir assister à cet événement et de voir de près les efforts déployés par la DGSN pour moderniser la police marocaine.

Le coup d’envoi de la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème «La sûreté nationale: citoyenneté, responsabilité et solidarité». Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.

