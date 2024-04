Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en visite de travail au Qatar dans le cadre d’une tournée régionale

Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGSN-DGST, et Abdullah Bin Muhammad Al Khelaifi, chef de la Sûreté de l’État du Qatar.

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, son directeur général, Abdellatif Hammouchi, a initié depuis le 21 avril une tournée régionale dans différents pays du Moyen-Orient, dont le Qatar a été la première étape.

Lors de sa visite de travail à Doha, Abdellatif Hammouchi a eu des entretiens avec de hauts responsables sécuritaires du Qatar, dont Abdullah Bin Muhammad Al Khelaifi, chef de la Sûreté de l’État, indique la même source.

Cette visite intervient dans un contexte international marqué par plusieurs changements et de divers défis sécuritaires. Les rencontres avec les responsables sécuritaires qataris ont été l’occasion pour le directeur général du pôle DGSN-DGST de faire le point sur les défis communs aux deux pays, surtout ceux concernant la criminalité transfrontalière et les menaces terroristes.

Elles ont également permis aux deux parties de consolider les volets opérationnels de leur coopération, en activant d’importants partenariats renforçant la coordination sécuritaire entre le Maroc et le Qatar et les échanges d’expertises et d’expériences.