Maroc-Allemagne: la coopération sécuritaire au cœur d’une rencontre entre Abdellatif Hammouchi et Holger Münch

L’objectif de cette visite n’est autre que le développement des mécanismes de coopération sécuritaire entre les deux pays. Les pourparlers entre les deux responsables ont ainsi porté sur l’évaluation du partenariat sécuritaire entre les deux pays et l’analyse des voies et moyens d’en hisser et diversifier la portée afin de mieux faire face aux défis communs.

Cette rencontre a également été l’occasion pour les deux parties d’insister sur la nécessaire dynamisation de cette coopération, notamment à travers des programmes de formation et d’échange d’informations, d’expertises et des bonnes pratiques. Le but étant de renforcer l’efficacité et l’efficience des opérations dans lesquelles les services sécuritaires des deux pays coopèrent. Ceci, tout en veillant à massifier la collaboration opérationnelle, notamment dans la lutte contre les crimes transfrontaliers et les menaces qui guettent la sécurité des citoyens des deux États.

Cette rencontre met en relief la haute importance de la coopération bilatérale maroco-allemande qui constitue un exemple à suivre en matière de coopération Sud-Nord.

Ce déplacement intervient après la visite au Maroc, en octobre dernier, de la ministre fédérale de l’Intérieur Nancy Faeser. Une visite lors de laquelle la responsable allemande a eu des échanges avec son homologue marocain sur des sujets comme l’émigration clandestine, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, les deux pays étant convaincus de la nécessité d’une action commune et anticipative contre ces deux fléaux.