Un congrès et une exposition internationaux, des rencontres bilatérales… Le riche programme de Hammouchi en Arabie saoudite

Un programme des plus riches pour le patron du pôle DGSN-DGST (Direction générale de la sûreté nationale et Direction générale de surveillance du territoire national) en Arabie saoudite. Actuellement en visite de travail dans le plus important pays arabe et musulman, Abdellatif Hammouchi est à Riyad à l’invitation de son homologue saoudien, le général Abdelaziz ben Mohammed al-Howairini.

Cette visite intervient en marge de l’organisation par l’Arabie saoudite du Congrès international de défense, qui s’étale sur la période allant du 4 au 8 février courant. Une occasion de passer en revue les derniers développements à l’échelle mondiale en matière de production industrielle liée à la défense et à la sécurité ainsi que sur le registre des satellites.

Le haut responsable sécuritaire marocain a, à cette occasion, effectué une visite de terrain des stands de l’Exposition internationale des industries de défense et de sécurité et pris acte des différentes solutions et innovations dans ces domaines et dont la finalité est de consolider la paix et la stabilité mondiales.

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, lors de sa visite à l’Exposition internationale des industries de défense et de sécurité à Riyad, en Arabie saoudite.

En marge de sa visite, Abdellatif Hammouchi a également eu des entretiens bilatéraux avec les hauts responsables sécuritaires du Royaume d’Arabie saoudite. L’occasion de faire le point sur les projets de coopération entre les deux Royaumes et les voies et moyens de les renforcer davantage.

Cette visite intervient dans un contexte où la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Arabie saoudite est particulièrement étroite. Ceci, notamment après la signature, au cours de l’année 2023 à Rabat, d’une convention de partenariat entre le patron du pôle DGSN-DGST et son homologue saoudien portant sur la lutte contre le terrorisme et son financement. Laquelle convention a porté la collaboration entre les deux pays à des niveaux sans précédent. Et c’est loin d’être fini.