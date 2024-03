Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en visite de travail au Royaume-Uni

Selon un communiqué diffusé par le pôle Direction générale de la sûreté nationale - Direction générale de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), son directeur général, Abdellatif Hammouchi, a effectué un déplacement au Royaume-Uni le mardi 5 mars, pour une importante visite de travail.

Lors de son déplacement à Londres, il a tenu une série d’entretiens avec les responsables des services sécuritaires britanniques, dans l’optique de renforcer la coopération multiforme entre le Maroc et le Royaume-Uni, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Abdellatif Hammouchi s’est ainsi entretenu avec avec Ken McCallum, directeur général du MI5 (renseignements intérieurs), et d’autres responsables de la lutte contre le terrorisme. Les deux parties ont procédé à un échange de points de vue sur des affaires d’intérêt commun et autour des défis sécuritaires qui se posent aux niveaux régional et international.

Lors de son déplacement, qui a duré deux jours, Abdellatif Hammouchi s’est également rendu au siège de New Scotland Yard, où il a eu une séance de travail avec Sir Mark Rowley, chef de la police métropolitaine londonienne, et avec Sir Matt Jukes, responsable de la lutte anti-terroriste. Il s’est également rendu dans différents services sécuritaires britanniques, notamment le siège du Centre de commandement et de gestion des opérations sécuritaires de Londres.

La visite du directeur général du pôle DGSN-DGST au Royaume-Uni vient consacrer et renforcer les relations bilatérales entre les services de sécurité des deux pays et atteste de la volonté des deux parties d’aller encore plus loin dans leur coopération sécuritaire et dans leur coordination en matière de renseignement, à même de faire face aux défis communs.