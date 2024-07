Affaire Boudrika: le Maroc enclenche la procédure d’extradition

Mohamed Boudrika, ex président du Raja de Casablanca, et président révoqué du Conseil d’arrondissement de Mers Sultan, à Casablanca.

Les juges du pôle chargé de la coopération judiciaire internationale, relevant de la présidence du parquet général, ont planché durant ces derniers jours sur le dossier dans lequel est poursuivi Mohamed Boudrika, ancien président du Raja et du Conseil d’arrondissement de Mers Sultan.

Dans son édition du mercredi 24 juillet, le quotidien arabophone Assabah rapporte que Le pôle chargé de la coopération judiciaire internationale a constitué un dossier complet de 57 pages dans lequel sont consignés tous les documents, procès-verbaux, expertises techniques, témoignages et autres preuves notariales irréfutables justifiant la demande d’extradition de Mohamed Boudrika adressée par les autorités judiciaires marocaines à leurs homologues allemandes.

Le parquet général marocain a procédé à la traduction en allemand de tous les documents précités avant de les envoyer à l’institution fédérale allemande chargée de la coopération judiciaire internationale en vue de faciliter et d’accélérer la procédure d’extradition de Mohamed Boudrika, objet d’un avis de recherche lancé par le juge d’instruction près le tribunal de Casablanca.

Selon Assabah, le rapport confectionné par le pôle de la coopération judiciaire internationale a mis en exergue tous les détails et la gravité de la série de faits reprochés à Mohamed Boudrika, commis sur le territoire marocain et dont les victimes sont des Marocains et des institutions marocaines.

La missive adressée à son homologue allemande par la présidence du parquet général demande la mise en œuvre d’urgence de la procédure d’extradition, vu l’ampleur des dégâts causés à nombre d’institutions financières marocaines par le fugitif Mohamed Boudrika.

Assabah, tout rappelant que les autorités allemandes avaient déjà, par le passé, refusé d’extrader un Marocain poursuivi dans un dossier de terrorisme, explique que ce ne sera pas le cas pour Boudrika, ancien élu et ancien président de l’un des plus importants clubs de football au Maroc, aujourd’hui recherché, entre autres, pour émission de gros chèques sans provision, accaparement de biens immobiliers appartenant à autrui, usage de faux et falsification…

Pour sa part, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a salué les efforts exceptionnels fournis par les juges casablancais qui ont fait preuve de grand professionnalisme dans la confection, en un temps record, du dossier traduit et envoyé aux autorités judiciaires allemandes pour les besoins de l’extradition urgente de Mohamed Boudrika.