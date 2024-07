Comment le département de Benmoussa a privé le Maroc de l’Olympiade internationale de mathématiques

Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Pour la première fois depuis 1983 le Maroc ne participera pas aux Olympiades internationales de mathématiques (OIM) tenues en Angleterre à cause du laisser-aller de la part des responsables dans les demandes de visas pour les six élèves les plus brillants dans cette matière.

Des candidats, qui ont passé des examens sélectifs durant les trois dernières années avant d’être soumis à des stages intensifs durant trois semaines à Benguerir, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans on édition du 24 juillet. Mais leur rêve sera brisé le 13 juillet quand les responsables les ont informés qu’ils ne pouvaient pas participer à ces olympiades faute de visas. Cette absence à un forum mondial, qui s’est tenu du 11 au 22 juillet avec la participation de 108 pays, a soulevé l’indignation des utilisateurs des réseaux sociaux.

C’est un scandal, soulignent les internautes, qui nécessite une enquête et des sanctions surtout que les membres de l’équipe nationale et leur staff ont déployé de gros efforts pour représenter dignement le Maroc. « Ce qui est encore plus aberrant, soulignent les mêmes intervenants, c’est que le ministère de l’Éducation nationale s’est repliée dans un silence assourdissant sans oser émettre la moindre explication, ni encore désigner du doigt les responsables de ce fiasco», note le journal.

A cet égard, le parlementaire Khalid Setti affilié à l’UNMT (Union nationale du travail au Maroc) a adressé une question écrite au ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, dans laquelle il lui demande des explications sur la privation de six brillants élèves de participer à la 65ème édition des OIM.

Le parlementaire a indiqué que «l’équipe marocaine a passé un stage de concentration à Benguerir trois semaines avant la date du voyage qui était programmé pour le 14 juillet de Casablanca à Londres, soit une journée avant le lancement de la compétition. Les candidats et leurs accompagnateurs avaient pourtant remis à temps leurs passeports aux responsables pour la demande de visas. Mais ils ont été surpris que ces documents manquaient et qu’ils ne participeront pas aux olympiades par la faute des responsables concernés». Pourtant, relaie Al Ahdath Al Maghribia, le ministre Chakib Benmoussa avait adressé en juin dernier une note aux directeurs des Académies régionales de l’Education et de la formation les appelant à entamer les procédures nécessaires avec le coordinateur national des Olympiades pour la réservation des billets de voyages pour Londres.