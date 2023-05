Hiba El Ferchioui, «reine africaine des mathématiques», accueillie en héroïne nationale à Agadir

Hiba El Ferchioui, élève du Lycée Al Joulane à Chtouka Aït Baha, représentant le Maroc aux Olympiades panafricaines des mathématiques (OPAM 2023) à Kigali au Rwanda, a été sacrée reine africaine des mathématiques, après s’être positionnée au top du classement des filles avec 35 points au total. À travers cette consécration, le Maroc maintient la première place sur le continent africain pour la troisième fois consécutive.

«Cette consécration est le résultat de l’effort de l’équipe entière, y compris des enseignants, des cadres administratifs et de l’association Math & Maroc. Notre équipe était très concentrée dans la compétition car cette victoire n’était pas facile face aux représentants concurrents des différents pays africains», a fait savoir Hiba El Ferchioui que Le360 a interrogée.

«Franchement, je suis très fière et optimiste des résultats de l’équipe nationale (composée de six candidats, trois filles et trois garçons). Ces résultats nous encouragent à réaliser de nouveaux exploits. Et nous allons nous préparer pour la compétition des Olympiades internationales de mathématiques prévues au Japon», a précisé Hiba.

L’équipe nationale s’illustre aux Olympiades panafricaines des mathématiques

En effet, le Maroc a remporté la première place avec 159 points, deux médailles d’or, trois médailles d’argent et une médaille de bronze dans cet évènement qui s’est déroulé du 12 au 22 mai à l’Institut des sciences mathématiques de Kigali.

Dans l’équipe des six candidats représentant le Maroc et qui a devancé l’Algérie et l’Afrique du Sud avec respectivement 118 points et 105 points, il y avait également Aymane Hajifi, médaille d’or avec 30 points, Zacaria Drou médaille d’argent avec 29 points, Yassir Abou Sir, médaille d’argent avec 29 points et enfin Zineb Cherki médaille d’argent avec 23 points.

Cette dernière est ainsi la dauphine de Hiba El Ferchioui après avoir elle aussi décroché la médaille d’or dans le classement global de toutes les filles qui ont participé à ces olympiades.

Il convient de préciser que la reine africaine des mathématiques s’est vue offrir, par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation Souss-Massa, une médaille d’or, un smartphone, un trophée, ainsi que d’autres certificats de reconnaissance.