Salon international des inventions: le Maroc médaillé d’or à Tokyo

Une énième consécration internationale pour le Maroc. L’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), à travers son laboratoire SMARTILAB, a remporté, vendredi dernier, une médaille d’or au Salon international des inventions de Tokyo, «World Genius Convention Expo 2023».

L’EMSI a été récompensée, selon le quotidien Assabah, pour son «Système Intelligent de Prospection Marine (SIProM)», composé de plusieurs robots intelligents ayant chacun un ou plusieurs capteurs. Ces capteurs permettent de communiquer, en temps réel, des données environnementales, météorologiques, militaires et maritimes.





Lire aussi : Le Maroc décroche une médaille d’or au troisième Salon international de l'innovation aux États-Unis

Le système permet également de scanner les grandes surfaces maritimes afin de détecter la densité et le mouvement des poissons dans la zone désirée. Les données recueillies peuvent être utilisées dans la pêche. Grâce à cette invention, les sorties de pêche et les lieux pourront être décidés d’une manière efficace sans se perdre dans les océans ou perdre du temps sans résultats.

Cité par le quotidien, Kamal Daissaoui, président du groupe EMSI, a fait savoir que cette consécration internationale est «une fierté et un honneur pour le Maroc et l’école». Il a souligné, par ailleurs, que cette invention a vu le jour grâce aux efforts des étudiants-chercheurs, enseignants et inventeurs de l’EMSI. Et d’ajouter que les inventeurs participants au Salon, venus de plus de 60 pays, ont apprécié le projet marocain.