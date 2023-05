La reine africaine des mathématiques est Marocaine

Belle consécration pour l’équipe marocaine aux Olympiades panafricaines des mathématiques (OPAM 2023). Le Maroc a remporté la première place avec 159 points, deux médailles d’or, trois médailles d’argent et une médaille de bronze dans cet évènement qui s’est déroulé du 12 au 22 mai à l’Institut des sciences mathématiques de Kigali au Rwanda.

Et ce n’est pas tout, l’une des participantes, Hiba El Ferchioui du Lycée préparatoire Al Joulane à Chtouka Ait Baha, a été sacrée Reine africaine des mathématiques aprés s’être positionnée au top du classement des filles avec 35 points au total. C’est ce qu’annonce le ministère de l’Education nationale du préscolaire et du sport dans un communiqué diffusé ce lundi 22 mai 2023.

Dans l’équipe des 6 candidats représentant le Maroc et qui a devancé l’Algérie et l’Afrique du Sud avec respectivement 118 points et 105 points, il y avait également Aymane Hajifi, médaille d’or avec 30 points, Zacaria Drou médaille d’argent avec 29 points, Yassir Abou Sir, médaille d’argent avec 29 points et enfin Zineb Cherki médaille d’argent avec 23 points. Cette dernière est ainsi la dauphine de Hiba El Ferchioui après avoir elle aussi décroché la médaille d’or dans le classement global de toutes les filles qui ont participé à ces olympiades.