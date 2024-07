Investissements, emploi, production locale…La solution est dans le partenariat public-privé

Plusieurs projets illustrent le succès des PPP dans le cadre du Made in Morocco. On peut citer notamment le partenariat entre l’État et le groupe Renault pour l’usine de Tanger.

Derrière le Made in Morocco, se cache un levier puissant, à savoir les partenariats public-privé (PPP), qui insufflent une dynamique sans précédent dans l’économie nationale. C’est ce que relève le magazine Finances News Hebdo, soulignant que cette formule a permis de générer plus de 5 milliards de dirhams d’investissements dans la production locale en 2023.

«Cette dynamique a entraîné une augmentation significative de la valeur ajoutée nationale, estimée à plus de 10% par an dans les secteurs clés tels que l’agroalimentaire, le textile et l’automobile», lit-on.

Les résultats sont également visibles en termes d’emploi. Les PPP ont contribué à la création de plus de 20.000 emplois directs et indirects, favorisant ainsi l’insertion professionnelle des jeunes et la réduction du taux de chômage.

Les partenariats public-privé offrent de nombreux avantages pour les deux parties prenantes, explique le magazine. «Pour le secteur public, ils permettent de mobiliser des ressources financières et des compétences techniques supplémentaires, tout en partageant les risques liés aux projets». Pour le secteur privé, ils offrent un accès privilégié aux marchés publics, une meilleure visibilité et une crédibilité accrue.

«Ces collaborations permettent également de développer des synergies et de mettre en place des chaînes de valeur intégrées, favorisant ainsi la montée en gamme de la production locale et l’amélioration de la qualité des produits», lit-on encore. .

Plusieurs projets illustrent le succès des PPP dans le cadre du Made in Morocco. On peut citer notamment le partenariat entre l’État et le groupe Renault pour l’usine de Tanger, ou encore la collaboration entre l’Office chérifien des phosphates (OCP) et des entreprises privées pour le développement de l’industrie des engrais.

Ces projets ont non seulement permis de renforcer la position du Maroc en tant que leader régional dans ces secteurs, mais ils ont également contribué à l’amélioration de la balance commerciale du pays et à la réduction de sa dépendance aux importations.

«Le Made in Morocco, porté par la dynamique des partenariats public-privé, est en passe de devenir un véritable moteur de croissance pour l’économie marocaine, tout en contribuant à la valorisation du savoir-faire national et à la création d’emplois durables», conclut Finances News Hebdo.