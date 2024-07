Voie express Tiznit-Dakhla: 97% des travaux réalisés, plus de 950 kilomètres déjà ouverts à la circulation

Dernière ligne droite pour le chantier de la voie express Tiznit-Dakhla. Ce projet titanesque, qui consiste au dédoublement et à l’élargissement de la route nationale n°1 sur 1.055 kilomètres, est aujourd’hui achevé à plus de 97%. Selon Mbarek Fencha, directeur central chargé de la réalisation de cette infrastructure, 950 km ont déjà été ouverts à la circulation, et les travaux se concentrent désormais sur le dernier tronçon, reliant Tiznit à Guelmim.

Malgré la crise sanitaire et la parenthèse de pénurie de matières premières qui l’a accompagnée et suivie, les équipes sur le terrain ont réussi à maintenir le cap sur les objectifs de construction, notamment grâce à des ajustements stratégiques et une gestion rigoureuse des ressources disponibles, assure ce responsable dans une déclaration pour Le360.

Aperçu des travaux de la voie express Tiznit-Dakhla.

Ce mégaprojet, entrant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, et lancé par le roi Mohammed VI à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche verte, a fait objet d’une convention de partenariat entre les ministères de l’Intérieur, des Finances et de l’Équipement, ainsi que les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, de Guelmim-Oued-Noun, de Dakhla-Oued Eddahab et de Souss Massa.

La phase des études a été menée entre 2016 et 2018, celle relative aux lancements des appels d’offres et à l’approbation des marchés entre 2017-2018, avant que n’intervienne enfin celle des travaux, démarrés en 2017.

La voie express Tiznit-Dakhla, qui a mobilisé une enveloppe d’investissement d’environ 10 milliards de dirhams, a pour objectifs de réduire la durée des déplacements, d’éviter les coupures de routes à la suite d’inondations ou d’ensablements, et de faciliter le transport de marchandises à destination et en provenance des provinces du Sud, tout en améliorant leur connexion aux principaux centres nationaux de production et de distribution.