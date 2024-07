Il sera le plus long du Royaume: lancement des travaux de construction du grand pont sur l’Oued Sakia El Hamra

Le compte à rebours a commencé pour le début des travaux de construction du grand pont sur l’Oued Sakia El Hamra. Sur place, le spectacle est impressionnant: des rangées de grues, aux bras métalliques étendus, sont prêtes à soulever les lourds segments de béton qui formeront la structure du pont.

À quelques pas de là, les bulldozers, avec leurs grandes chenilles et leurs bennes imposantes, attendent patiemment le coup d’envoi des travaux. Tout comme les foreuses, avec leurs forêts gigantesques, qui sont prêtes à percer les profondeurs du sol pour établir les fondations profondes nécessaires à l’édifice.

Le personnel est également mobilisé sur place. Les ingénieurs, en casques blancs et vestes de sécurité fluorescentes, s’activent autour des plans et des maquettes du projet. Techniciens et ouvriers, armés de divers outils et équipements de mesure, inspectent chaque engin et chaque pièce de matériel pour s’assurer qu’ils sont prêts à entrer en action.

On ne peut alors qu’imaginer le bruit des engins de chantier résonnant bientôt sur les rives de l’Oued Sakia El Hamra. Avec une longueur d’environ 1.700 mètres, ce pont sera soutenu par des fondations enfoncées à 50 mètres sous la surface et s’élèvera à 50 mètres au-dessus du sol. L’objectif est de relier directement le nord et le sud de Laâyoune, en évitant le centre-ville, ce qui contribuera à alléger la circulation urbaine, nous explique Mbarek Fancha, directeur central de l’autoroute Tiznit-Dakhla.

Voici à quoi ressemblera le grand pont sur l’Oued Sakia El Hamra, qui fait partie du projet de la voie express, une fois livré.. Le360

Tout en soulignant que ce projet fait partie intégrante de la voie express Tiznit-Dakhla, notre interlocuteur a noté qu’il s’inscrit dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud, lequel vise à améliorer les infrastructures de transport, dynamiser l’économie régionale et renforcer les connexions entre les différentes villes des provinces du Sud et le reste du pays.

Il a ajouté que ce projet ambitionne non seulement de favoriser la croissance économique en créant de nouvelles opportunités d’emploi et en facilitant les échanges commerciaux, mais aussi de soutenir le développement durable en intégrant des pratiques respectueuses de l’environnement et en améliorant les conditions de vie des habitants.