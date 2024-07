Voie express Tiznit-Dakhla: les travaux du mégaprojet routier achevés à 98%

Les infrastructures des provinces du Sud du Royaume ont été renforcées par le lancement de plusieurs axes routiers importants, à l’instar de la voie express Tiznit-Dakhla. Ce mégaprojet routier, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, a consisté dans l’élargissement et le dédoublement des voies de la route nationale n°1, sur une distance de 1.055 km.

Aujourd’hui, les travaux ont atteint un taux de réalisation global de 98%. Mais pour le tronçon reliant Guelmim à Dakhla, l’état d’achèvement est de 100%, facilitant de manière considérable le transport des passagers et des marchandises entre les deux villes.

Les usagers de la route interrogés au cours de notre reportage sur cette partie de la voie express répondent, à l’unisson, qu’ils ont remarqué un changement majeur et une amélioration significative en termes de fluidité du trafic.

Ce projet d’envergure, dont le coût global de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dirhams, constitue un levier structurant pour le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume. Les derniers travaux en cours d’achèvement concernent le tronçon reliant Tiznit à Guelmim, qui ont nécessité un délai plus étendu en raison de difficultés majeures posées par la nature des terrains, pour une livraison prévue d’ici la fin d’année.

Pour rappel, ce mégaprojet vise à doter les provinces du Sud d’un axe routier conforme aux normes internationales. La voie express a également pour objectifs de réduire la durée des déplacements, prévenir les interruptions de trafic dues aux inondations ou à l’accumulation de sable, et à améliorer le transport de marchandises vers et depuis les villes du Sud, en renforçant leur connexion avec les principaux pôles nationaux de production et de distribution.

Le développement de cet axe routier, qui constituera un levier important pour l’investissement, impactera positivement et directement une population de plus de 2,2 millions d’habitants, répartie sur 10 provinces, et contribuera au développement socioéconomique de quatre régions du Royaume, à savoir Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.