Voie express Tiznit-Dakhla: les travaux ont atteint un taux de réalisation de plus de 93%

Dernière ligne droite pour la voie express Tiznit-Dakhla. Le projet, qui consiste au dédoublement et à l’élargissement de la route nationale n°1 sur 1.055 km, est achevé à plus de 93% (900 kilomètres ont été ouverts à la circulation), confie Mbarek Fencha, directeur central chargé de la réalisation de cette infrastructure, dans une déclaration pour Le360.

Selon le responsable, la dernière étape du projet porte sur la construction d’un pont à l’entrée nord de la ville de Laâyoune. Ce pont, qui sera le plus long de son genre au Royaume, est d’une longueur de 1.700 mètres et une hauteur maximale de 50 mètres au milieu, avec des fondations plongeant à une profondeur de 50 mètres dans le sol, pour un coût total de 1,04 milliard de dirhams.

Pour rappel, le projet d’aménagement de la voie express entre Tiznit et Dakhla, d’un coût global d’environ 10 milliards de dirhams, s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée en 2015 entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie et des Finances, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la région de Guelmim-Oued-Noun, la région de Dakhla-Oued Eddahab et la région de Souss Massa.

Ce mégaprojet a pour objectifs de réduire la durée des déplacements, d’éviter les coupures de routes suite aux inondations et à l’ensablement et de faciliter le transport de marchandises à destination et en provenance des villes du Sud, tout en améliorant leur connexion aux principaux centres nationaux de production et de distribution.