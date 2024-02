Riyad, en Arabie Saoudite: l’expertise sécuritaire marocaine exposée au WDS 2024

Abdellatif Hammouchi, directeur du pôle DGSN-DGST, visite l’Exposition internationale des industries de défense et de sécurité à Riyad, en Arabie saoudite, le 4 février 2024.

La seconde édition du Salon mondial de la défense 2024 (le World Defense Show-WDS 2024) se tient actuellement à Riyad, depuis hier, dimanche 4 février 2024.

Jusqu’à jeudi prochain, 8 février 2024, la coopération sécuritaire entre les Royaumes du Maroc et d’Arabie Saoudite sera au centre des discussions que tiendra Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), qui prend part à cet évènement, à l’invitation de Abdulaziz Ben Mohammed Al-Howairini, le directeur de la présidence de la sécurité nationale saoudienne.

À l’occasion de cette visite, Abdellatif Hammouchi a effectué une tournée dans les différents stands du WDS 2024, qui se tient dans la capitale saoudienne sous le thème de l’«Équipée pour demain», relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 6 février 2024.

Salon mondial de la défense, le WDS 2024 entend être «une plateforme dédiée à l’innovation et au développement technologique dans le secteur de l’industrie de la défense, qui s’articule autour de cinq axes à savoir l’air, la terre, la mer, l’espace et la sécurité», explique Al Ahdath Al Maghribia.

Le quotidien précise que le WDS 2024, inauguré dimanche dernier, 4 février 2024 à Riyad, est caractérisé par la participation de 45 pays, de 750 exposants, et est marqué par la présence de 115 délégations, dont celle du Maroc.

À cet évènement, organisé par l’Autorité générale des industries militaires (GAMI) d’Arabie saoudite, explique Al Ahdath Al Maghribia, «le directeur général des deux pôles DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a tenu plusieurs réunions bilatérales et des entretiens avec de hauts responsables des services de sécurité en Arabie Saoudite, passant en revue la coopération sécuritaire entre les deux royaumes et les mécanismes de renforcer et de développer ce partenariat».

Al Ahdath Al Maghribia nous informe par ailleurs que «le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a représenté le Maroc aux travaux de la deuxième réunion du conseil des ministres de la défense de la Coalition islamique militaire pour la lutte contre le terrorisme, tenus samedi [5 féverier 2024] à Riyad, avec la participation des États membres de la Coalition, dont le Maroc».

Au cours de cette réunion, présidée par le ministre saoudien de la Défense, le Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz, l’assemblée présente a passé en revue la stratégie d’action de la Coalition et ses initiatives pour contrer le terrorisme, tout particulièrement sur les plans intellectuel, médiatique, militaire, et concernant la lutte contre le financement du terrorisme.

Par ailleurs, cette rencontre a permis d’insister sur les objectifs de ces initiatives, qui doivent nécessairement combattre le terrorisme et éradiquer la violence ainsi que toutes les formes d’extrémisme.