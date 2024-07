DGSN: Abdellatif Hammouchi nomme de nouveaux responsables dans plusieurs villes

Au niveau central, le directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a approuvé la nomination d’un nouveau chef de la division des enquêtes administratives et du traitement des plaintes, relevant de l’Inspection générale.

Au niveau déconcentré, les nominations concernent un cadre à la tête de la division régionale de sûreté de la ville de Khémisset, le chef du district de Bouznika, le chef de la division régionale de la police judiciaire à Salé, un chef par intérim du commissariat régional de Targuist et un chef de la brigade des renseignements généraux à Bouarfa.

Les nominations comprennent également cinq cadres à la tête des arrondissements de police des villes d’Oujda, Guercif, Témara, Rabat et Al Aroui, un chef de la brigade de la police des frontières au port de Jorf Lasfar, un chef de l’unité urbaine de l’aéroport Al Aroui, un chef de la brigade de la circulation routière à Beni Ensar, deux cadres à la tête l’annexe administrative de l’unité mobile de maintien de l’ordre à Rabat, ainsi que l’unité relevant du groupe de protection des installations sensibles à Rabat.

Afin de consacrer le principe de rotation des postes de responsabilité au niveau de la préfecture de police de Casablanca, les nouvelles nominations ont touché sept chefs de commissariat de police, ainsi que huit chefs de division des accidents de la circulation.

Ces nominations visent à dynamiser l’efficacité et le rendement des ressources humaines, en encourageant une alternance dans la prise de responsabilité. L’objectif est de confier la gestion des services de police à des compétences jeunes et qualifiées, capables de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité des citoyens et des biens.