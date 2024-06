Oeuvres sociales de la DGSN: lancement d’une nouvelle plateforme au service de la famille de la police

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette nouvelle plateforme présente des contenus interactifs qui renseignent sur l’ensemble des prestations offertes au bénéficie des fonctionnaires de la police, des retraités, de leurs familles et des ayants droit.

Cette plateforme fournit un contenu complet qui englobe les services et prestations de la Fondation en matière de santé, de divertissement, du champ religieux, ainsi que les critères permettant aux concernés de bénéficier d’accords de partenariat avec des sociétés commerciales, des banques et des services dans les domaines du transport, du tourisme et de la communication.

La plateforme www.fmsn.gov.ma fournit aussi un aperçu des activités annuelles que fournit la Fondation, notamment les colonies de vacances au profit des enfants et des orphelins et le programme des bourses pour les plus méritants, en plus d’un espace rendant hommage aux policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions.

D’après la DGSN, le lancement de cette plateforme fait partie des initiatives visant l’amélioration et le renforcement des prestations sociales destinées à la famille de la police, afin de lui fournir un cadre social stable, à même de représenter une motivation supplémentaire pour les fonctionnaires de la sûreté nationale dans l’exercice de la mission d’assurer la sécurité du pays et des citoyens.