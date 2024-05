Hajj 2024: Abdellatif Hammouchi reçoit la délégation du pôle DGSN-DGST qui se rend aux Lieux saints

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), il s’agit de 230 fonctionnaires de la police, femmes et hommes, qui ont bénéficié d’une couverture complète de tous les frais et dépenses du pèlerinage, tandis que 135 ont bénéficié d’une couverture partielle, en plus d’un soutien financier exceptionnel remis directement à tous les bénéficiaires.

Comme le veut la tradition instaurée au sein de la famille de la police nationale, les bénéficiaires se répartissent entre des fonctionnaires en exercice, des retraités de la DGSN et de la DGST, ainsi que des veuves et épouses de fonctionnaires de la Sûreté nationale, ajoute la même source.

Dans une allocution à cette occasion, Abdellatif Hammouchi a souligné l’intérêt particulier accordé à la question de l’élargissement du nombre de bénéficiaires du pèlerinage dans les rangs de la Sûreté nationale, étant donné que le renforcement de la sécurité spirituelle de ces fonctionnaires consolide leur sécurité sociale.

Il a aussi appelé les pèlerins à s’entraider et à honorer l’image de la famille de la Sûreté nationale, priant le Tout-Puissant d’agréer leur pèlerinage et de rétribuer leurs actions, ajoute le communiqué.