Forte affluence aux JPO de la DGSN à Agadir, qui ont accueilli plus de 300.000 visiteurs dès le premier jour

La police nationale fascine petits et grands et cette 5ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de sûreté nationale (DGSN), organisée à Agadir, en a apporté la confirmation, si besoin est.

Nous sommes le vendredi 17 mai, premier jour de ces JPO au public. Selon les sources de Le360, vers 19h00 heures, le nombre des visiteurs avait dépassé les 300.000 personnes, venues en grande majorité des trois préfectures et province du Grand Agadir: Agadir Idaoutanane, Inezgane Aït Melloul et Chtouka Aït Baha.

Les élèves de plusieurs écoles se pressent dans les différents stands des multiples services de la DGSN. Aux espaces réservés à la police équestre, les visiteurs découvrent comment les femmes et les hommes de la sûreté dressent leurs chevaux.

Patron de la salle de commandement et de coordination, Anas El Malki et ses équipes expliquent aux visiteurs les principes de leur travail, consistant à porter secours aux citoyens qui en ont besoin, dans les meilleurs délais et en parfaite collaboration avec les équipes sur le terrain. C’est que grâce aux caméras de surveillance et aux unités mobiles de la DGSN, les femmes et les hommes qui répondent au fameux numéro 19 veillent nuit et jour sur la sécurité des personnes et des biens.

Un peu plus loin, Younès El Omari, autre haut cadre de la DGSN, explique à un groupe de jeunes le fonctionnement de la police des frontières, dont l’action permet à son tour de mettre le pays et ses citoyens à l’abri de divers menaces et trafics.

Pour rappel, ces JPO prévoient plusieurs stands aménagés par la DGSN et ouverts au public, ainsi que des démonstrations de la police équestre, des unités motocyclistes, de la protection rapprochée et des unités d’intervention (BCI), de maniement des armes et des techniques de self-défense, ainsi que de la brigade cynotechnique.

Au menu de cette manifestation également figure l’organisation de plusieurs conférences portant notamment sur l’expérience des forces publiques lors de la gestion du séisme d’Al Haouz, l’intelligence artificielle et la sécurité, le modèle marocain de gestion des grands événements et le rôle de la police scientifique dans les enquêtes criminelles.