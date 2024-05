DGSN: lancement imminent de «E-Blagh», portail de signalement des contenus illicites sur Internet

L’annonce a été faite hier, jeudi 16 mai, en marge de la cérémonie d’ouverture de la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), coïncidant avec la célébration du 68ème anniversaire de la création de la DGSN. Les services techniques de la Sûreté nationale ont mis sur pied un portail interactif, baptisé «E-Blagh», dédié aux signalements de contenus illicites sur Internet, et dont la mise en ligne serait imminente.

«La sécurité est un engagement collectif nécessitant la mobilisation de tous… La nouvelle plateforme va permettre à tout un chacun de dénoncer les contenus numériques comportant des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit: incitation à la violence, menace ou apologie du terrorisme, mise en danger des personnes, atteintes aux mineurs, etc.», a fait savoir la DGSN dans une capsule vidéo diffusée lors de la même cérémonie.

En outre, poursuit la même source, le portail «E-Blagh» garantit une protection des dénonciateurs de contenus illicites, que ce soit au niveau du traitement des données à caractère personnel, ou bien en respectant leur volonté de ne pas dévoiler leur identité lors de l’introduction d’un signalement.

La cérémonie d’ouverture de la 5ème édition des Journées Portes ouvertes s’est déroulée en présence de plusieurs membres de gouvernement (Abdelouafi Laftit, Khalid Aït Taleb, Ahmed Toufiq), du wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, du président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Ahmed Naser Al-Raisi, du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, et de personnalités judiciaires, civiles et militaires.

Cette cérémonie a été marquée également par un défilé des différentes unités des moyens logistiques et opérationnels, ainsi que la projection d’une vidéo sur la renaissance de la ville d’Agadir après le séisme de 1960 et la gestion du séisme d’Al Haouz. Il a été également procédé à la présentation d’un show professionnel sur les techniques d’intervention et de self-défense.

Par la suite, il a été procédé à la présentation d’une démonstration professionnelle des unités motocyclistes et à la projection d’une capsule vidéo d’un exercice de simulation conjoint des forces spéciales et des experts de la police scientifique et technique de démantèlement d’une cellule terroriste.