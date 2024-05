Casablanca: en images, voici comment la famille de la police a célébré le 68ème anniversaire de la DGSN

Présidée par le préfet de police de Casablanca-Settat, Abdellah El Ouardi, la cérémonie du 68ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été marquée par l’organisation d’un défilé des différentes unités de police et le salut aux couleurs nationales.

C’était également l’occasion de mettre en avant les efforts consentis par cette institution nationale qui fait montre d’une grande vigilance et d’un professionnalisme inégalé dans la préservation de la stabilité de la patrie et la garantie de la sécurité des biens et des citoyens.

Depuis sa création le 16 mai 1956, l’institution de la DGSN a gagné le respect et la considération des Marocains, ainsi que des partenaires internationaux dans le domaine de la coopération sécuritaire avec le Royaume, en raison de son efficacité et de son efficience face aux grands défis sécuritaires.

Depuis lors, la DGSN n’a cessé de relever les nouveaux défis inhérents à la sécurité via des actions proactives de lutte contre la criminalité, à la faveur d’une présence efficace sur le terrain et d’une vigilance accrue. Pour ce faire, elle s’est employée à renforcer ses structures et à moderniser ses méthodes de fonctionnement, à accroître sa disponibilité et à doter ses unités d’intervention du soutien nécessaire sur les plans technique et logistique, outre l’investissement dans l’élément humain.

Dans ce contexte, la Sûreté nationale a opéré, au cours des dernières années, des changements importants portant essentiellement sur le renforcement de la représentativité des femmes au sein du corps policier. La femme policière, qui s’est investie dans des postes de responsabilités, a en effet fait preuve de compétences et de détermination remarquables.

La DGSN a également mis en œuvre des programmes de formation destinés à renforcer le rôle stratégique de la police scientifique et technique et à mettre à disposition l’expertise nécessaire dans la lutte contre la criminalité au profit de la police judiciaire. En droite ligne de sa volonté d’appréhender les besoins quotidiens des citoyens, la DGSN a mis en place une police de proximité, qui intervient en temps réel et opère avec fermeté, le but étant de consacrer l’ouverture sur son environnement immédiat.

Outre sa présence décisive au niveau national, la Sûreté nationale force l’admiration par ses efforts inlassables, sa vigilance accrue, son action remarquable, ainsi que par ses opérations proactives dans la lutte contre le terrorisme. En témoignent le démantèlement de cellules terroristes ou la poursuite de la coordination sécuritaire aux niveaux régional et international qui, à la faveur des renseignements précis fournis par les services de sécurité marocains, ont permis de mettre en échec plusieurs plans terroristes dans de nombreux pays à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Espagne.

La famille de la DGSN réaffirme, à l’occasion de son 68ème anniversaire, son ferme engagement à accomplir son devoir de protection de la nation et des citoyens avec dévouement et discipline, ainsi que sa disponibilité et sa capacité à surmonter tous les défis futurs avec efficience et efficacité. À cette occasion, la DGSN organise la 5ème édition de ses Journées portes ouvertes, du 17 au 21 mai, au Parc des expositions de la ville d’Agadir.