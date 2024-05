Droits de l’Homme: au Salon du livre, le CNDH et la DGSN mettent en relief leur coopération

Les représentants de la DGSN et du CNDH au salon du livre et de l'édition de Rabat. (Crédit Yassine Mannan/Le360).

Ce partenariat, scellé en 2022 à travers un accord signé par la présidente du CNDH, Amina Bouayach, et le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a été mis en valeur, le 16 mai, lors d’une conférence tenue par le CNDH dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tient à Rabat.

À cette occasion, Ahmed Aït Taleb, wali à la DGSN, a rappelé les fondamentaux de la fonction policière, qui consistent à préserver l’ordre et la sécurité des personnes et des biens en vue de consolider la stabilité et la paix. Le responsable a développé, devant une nombreuse assistance, les attributions de la DGSN en soulignant les efforts mis en place pour être à la hauteur de sa mission, conformément aux orientations du roi Mohammed VI. Ce débat sur la mission de la police et celle du CNDH intervient alors que la famille de la DGSN célèbre le 68ème anniversaire de sa création.

Lors de la conférence, plusieurs intervenants ont mis en relief la convention-cadre de partenariat et de coopération institutionnelle portant sur un programme de formation des agents et cadres de la police en matière des droits de l’homme. Elle vise, selon les signataires, également à soutenir «les efforts déployés par l’institution de la sûreté pour promouvoir des pratiques professionnelles et des interventions de terrain basées sur les normes nationales et internationales en matière des droits humains».

Lors de ce débat tenu au SIEL, le CNDH a également rappelé la contribution de la DGSN dans le déploiement des activités de son mécanisme de prévention contre la torture, un système lancé en 2020 par cet organisme afin de visiter les centres de rétention (lieux de garde à vue, tribunaux, points frontaliers) qui accueillent des personnes privées de liberté.

En 2023, des délégations du CNDH ont effectué un total de 55 visites dans des lieux réservés à la garde à vue. Le CNDH a transmis au wali de la DGSN, Ahmed Aït Taleb, ses vifs remerciements pour la réactivité de l’institution policière, qui a procédé à l’amélioration des conditions de rétention sur différents aspects (aération des lieux, qualité de la nourriture, respect des droits de la personne…).