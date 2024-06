En visite de travail en France, Abdellatif Hammouchi rencontre les hauts responsables sécuritaires de l’Hexagone

Ces entretiens ont été axés sur l’examen des mécanismes de renforcement de la coopération bilatérale dans les divers domaines sécuritaires d’intérêt commun, indique le pôle DGSN-DGST dans un communiqué.

Lors de cette visite (26-28 juin), Hammouchi a eu une série de réunions et d’entretiens avec, respectivement, Celine Berthon, directrice générale de la Sécurité intérieure (DGSI), et Nicolas Lerner, Directeur Général de la Sécurité extérieure (DGSE), axés sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et de hisser les niveaux de coordination et d’échange des données de renseignement et opérationnelles concernant les diverses menaces émanant d’organisations extrémistes et de réseaux de crime transnational.

Au cours de ces entretiens bilatéraux centrés sur le volet des renseignements en matière de coopération bilatérale, Hammouchi était accompagné d’une importante délégation sécuritaire représentant la DGST. Dans ce cadre, il a eu d’intenses entretiens avec le Directeur général de la Police nationale (DGPN), Fréderic Veaux, en présence d’une importante délégation de la DGSN, lors desquels les mécanismes avancés de coopération et de coordination dans les divers domaines sécuritaires ont été passés en revue par les deux parties, en particulier la mise en place de mécanismes proactifs d’évaluation des risques et d’échange des informations lors de leur action commune pour sécuriser les Jeux olympiques d’été Paris-2024, souligne le communiqué.

En consécration de l’excellence de la coopération maroco-française dans les différents domaines sécuritaires, Hammouchi a été décoré à titre exceptionnel de la Médaille d’honneur d’or de la Police nationale française, en reconnaissance de ses efforts en faveur de la consolidation et du développement de la coopération sécuritaire commune.

Abdellatif Hammouchi avec Fréderic Veaux, Directeur général de la Police nationale (DGPN).

Cette visite a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines liés à la lutte contre le crime transnational, particulièrement ceux relatifs au trafic de drogue et de psychotropes, aux réseaux d’immigration irrégulière, à la traite d’être humains, ainsi que les mécanismes opérationnels de coopération en matière de déploiement et d’exécution des dispositifs et des opérations sécuritaires communs.

Elle témoigne de l’importance de rehausser les niveaux de la coopération sécuritaire entre le Maroc et la France, engagés dans plusieurs programmes d’action et de coordination bilatérale et qui font face à des défis sécuritaires communs, ajoute la même source.

Cette visite intervient aussi dans le contexte de l’engagement des services de la DGSN et de la DGST au sein du système de coopération sécuritaire internationale, afin de garantir une contribution efficiente en matière d’élimination des risques et des menaces terroristes et criminels, à l’échelle régionale et internationale.