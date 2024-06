Lutte antiterroriste, crime organisé, grands événements sportifs: importante visite de travail de Hammouchi à Berlin

Un communiqué du pôle DGSN-DGST précise que cette visite intervient sur invitation officielle de la partie allemande. L’occasion pour Abdellatif Hammouchi de tenir des réunions de travail avec Dieter Romann, patron de la Police fédérale allemande ((Bundespolizei, BPol) et Holger Münch, président de l’Office fédéral allemand de la police criminelle (BKA) ainsi que nombre de hauts responsables sécuritaires allemands en charge de la lutte antiterroriste et de la sécurité liée au secteur du sport.

Ces réunions ont porté, selon le communiqué, sur un bilan de la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Allemagne, la discussion des questions sécuritaires d’intérêt commun ainsi que les défis présents et à venir en la matière.

Abdellatif Hammouchi et Dieter Romann, président de la Police fédéral allemande (Bundespolizei, BPol) .

À cet occasion, le patron du pôle DGSN-DGST a effectué une visite au siège du Centre commun de lutte contre le terrorisme (GTAZ) à Berlin où il s’est enquis des mécanismes et méthodes de travail dudit centre en matière de coordination entre les différents appareils de sécurité allemands, et prospecté les moyens de coopération entre cette institution et les services nationaux de sécurité quant aux risques terroristes transfrontaliers.

La sécurité des grands événements sportifs a également occupé une bonne part des échanges entre Hammouchi et les responsables allemands. Au cœur des discussions, les mécanismes de coopération et de partage d’expertises entre Rabat et Berlin en la matière. Le patron du pôle DGSN-DGSN s’est à cette occasion enquis des mesures sécuritaires appliquées par la Police de Berlin pour sécuriser les rencontres sportives organisées actuellement dans le cadre de l’Euro 2024 en Allemagne.

Présidée par Hammouchi et accompagnée du président de l’Office fédéral de la police criminelle allemande, une forte délégation de hauts responsables marocains de la DGSN et de la DGST a, à ce titre, effectué une visite de terrain au Stade olympique de Berlin qui abrite certains matchs de l’Euro, où elle a pris connaissance des équipements et dispositifs de sécurité mis en place et visité le Centre de gestion des opérations policières qui veille sur les protocoles de sécurité pendant cette manifestation.

Ces différentes visites s’inscrivent dans le cadre des préparatifs avancés des services de sécurité marocains en vue des prochaines manifestations sécuritaires et sportives continentales et internationales que le Royaume s’apprête à accueillir, souligne le communique. Des événements qui seront entamés l’année prochaine par l’organisation par le Maroc de 93ème édition des travaux de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la police criminelle (Interpol), suivie de la Coupe d’Afrique des nations de football 2025 et la Coupe du monde de 2023, organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.