Coopération sécuritaire: échanges d’expériences entre le Maroc et le Brésil

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et Andrei Augusto Passos Rodrigues, directeur général de la Police fédérale brésilienne, lors de la signature d'un mémorandum d’entente entre les deux institutions, à Agadir, le mardi 21 mai 2024.

Le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN/DGST), Abdellatif Hammouchi, a signé mardi dernier un mémorandum d’entente avec le directeur général de la police fédérale brésilienne, Andrei Augusto Passos Rodrigues, pour renforcer la coopération bilatérale et l’échange des expériences dans le domaine sécuritaire.

La signature de ce mémorandum a eu lieu à Agadir dans l’espace qui abritait les journées portes ouvertes de la DGSN en marge de la visite de travail du responsable de la police brésilienne. Selon un communiqué de la DGSN, ce mémorandum vise à encadrer et à développer les canaux de coopération commune entre les services de sécurité marocains et brésiliens dans moult domaines.

Il s’agit essentiellement de «la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée dont le trafic des stupéfiants, de psychotropes, le terrorisme, la traite des êtres humains et des migrants, le trafic des armes à feu, des munitions et des explosifs ainsi que le blanchiment d’argent et la cybercriminalité ».

La même source souligne que le mémorandum prévoit le renforcement de l’échange des expériences dans le domaine de la formation ainsi que le développement des échanges des informations et les moyens techniques et technologiques en plus du soutien dans les recherches et enquêtes conjointes et la mise en place de mécanismes permanents de communication entre les deux parties.

Le communiqué indique que cette visite a été l’occasion pour informer le directeur général de la police fédérale brésilienne sur l’expérience des journées portes ouvertes qu’organise chaque année la DGSN en alternance entre les régions du Royaume.

Le responsable brésilien a effectué une visite aux différents stands où il s’est enquis de toutes les présentations offertes aux citoyens ainsi que des objectifs de cette manifestation qui incarne le concept de la police citoyenne.

Dans son communiqué, la DGSN a indiqué que la visite effectuée par le patron de la police brésilienne reflète le rôle central que jouent les services de sûreté marocains au sein du système de coopération sécuritaire à travers leur position en tant que partenaire fiable. Un partenaire capable d’affronter tous les défis sécuritaires croissants en tant que pôle régional de soutien à la coopération policière bilatérale et multilatérale avec les différents pays du monde.