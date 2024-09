Coopération sécuritaire: l’innovation technologique au cœur d’une visite d’Abdellatif Hammouchi en Turquie

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et Münir Karaloglu, ministre adjoint au ministère de l’Intérieur de Turquie, lors de l'inauguration de l'exposition IGEF'24, à Ankara, en Turquie, le 19 septembre 2024.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail en Turquie, du 19 au 21 septembre, «dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les relations de coopération sécuritaire bilatérales et l’échange d’expertises liées aux innovations technologiques et scientifiques dans le domaine de la sécurité», indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lors de cette visite, qui intervient sur invitation officielle des autorités turques, le patron du pôle DGSN-DGST a eu des entretiens avec Münir Karaloglu, ministre adjoint au ministère de l’Intérieur de Turquie, et Salami Yildiz, directeur général des renseignements. Les discussions ont porté sur divers enjeux sécuritaires d’intérêt mutuel, sur l’état actuel de la coopération sécuritaire entre les deux nations, et sur les stratégies pour renforcer la collaboration bilatérale, afin d’assurer une meilleure sécurité et stabilité, tout en répondant efficacement aux défis et menaces sécuritaires communs.

Türkiye🇹🇷 - Fas🇲🇦



İGEF’24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürü Sn.M.Abdellatif HAMMOUCHİ ile heyetlerarası görüşmemizi gerçekleştirdik.



Sayın Genel Müdüre ve heyetine teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/qO5QhygnEb — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) September 19, 2024

Les discussions entre Abdellatif Hammouchi et les responsables turcs ont révélé une unanimité de points de vue et un intérêt commun pour renforcer la collaboration sécuritaire entre les deux pays. Les représentants ont ainsi confirmé leur intention de partager leurs savoir-faire et compétences dans divers domaines de la sécurité.

#MapActu



السيد عبد اللطيف حموشي يقوم بزيارة عمل إلى تركيا ما بين 19 و21 شتنبر الجاريhttps://t.co/Z7GRvBVvlh pic.twitter.com/5hqbPDZVSx — Agence MAP (@MAP_Information) September 20, 2024

Par ailleurs, Abdellatif Hammouchi assisté à l’exposition internationale IGEF24, qui se tient du 19 au 21 septembre à Ankara. Un événement qui constitue une vitrine importante pour les innovations technologiques et les derniers développements dans les domaines de la sécurité et de la défense à l’échelle mondiale.

Lire aussi : Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit Frédéric Veaux, le patron de la police nationale française

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a profité de son passage à cette exposition IGEF24 pour visiter les différents stands, où il a inspecté les innovations en matière d’équipements de sécurité intérieure et de technologies policières globales.

Selon le communiqué de la DGSN, «cette visite témoigne de l’intérêt croissant pour renforcer et développer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, et pour promouvoir les partenariats bilatéraux et multilatéraux dans le domaine policier, considérés comme le moyen le plus efficace pour faire face aux extensions internationales et régionales des risques de terrorisme et aux menaces de la criminalité organisée transnationale».