L’Espagne se félicite de sa coopération sécuritaire avec le Maroc

En ce qui concerne les questions sécuritaires, la coordination entre le Maroc et l’Espagne a atteint son plus haut niveau, avec une série de conséquences positives enregistrées dans la lutte contre l’émigration clandestine et les crimes transfrontaliers.

Cette coordination, qui a été par le passé fortement saluée par plusieurs responsables espagnols, selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 19 juin, a de nouveau été saluée par Fernando Grande-Marlaska, en visite au port d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne, lundi 17 juin.

Le ministre espagnol de l’Intérieur a ainsi loué le rôle prépondérant du Maroc, aux côtés de l’Espagne, dans la sécurisation de la région, confrontée aux dangers du terrorisme et des crimes transfrontaliers, ainsi qu’à ceux de l’émigration illégale.

Fernando Grande-Marlaska a ainsi révélé l’efficacité de l’intervention des autorités marocaines dans l’arrestation du principal accusé dans l’affaire d’une course-poursuite en bateau qui avait provoqué, en février 2024, la mort de deux gardes civils espagnols.

Au cours de cette même visite, le ministre espagnol s’est aussi félicité de la «participation officielle» du Maroc dans l’interpellation d’un des barons de la «Mocro Maffia», qui était recherché depuis cinq mois.

La Guardia Civil avait «officiellement» demandé au Maroc de l’aider à interpeller ce narcotrafiquant, dont la justice espagnole ne révèle pas totalement l’identité.

Karim B., dont le bateau avait percuté l’embarcation d’une patrouille de la Guardia Civil près du port de Barbate, non loin de Cadix, dans le sud du pays, s’était enfui pour se cacher, selon toute vraisemblance, dans la région de la Costa del Sol, avant d’être arrêté grâce au concours des autorités marocaines.

Le ministre espagnol a aussi salué «l’excellente coordination» qui a cours entre son pays et le Maroc pour l’organisation de l’opération Marhaba 2024 accueillant les Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Pour Fernando Grande-Marlaska, «le Maroc et l’Espagne ont mis en place un important dispositif et mobilisé toutes les ressources humaines impliquées dans cette opération, pour garantir son bon déroulement. L’excellente coordination entre les autorités marocaines et espagnoles permettra sans nul doute de gérer de la meilleure manière possible les ‘chiffres records’ de passagers et de véhicules prévus lors de cette opération».

Cette année, l’opération Marhaba 2024 a débuté le 5 juin, sous la présidence effective du Roi Mohammed VI.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui contribue à cette opération avec l’ensemble des parties prenantes, a activé le dispositif d’accueil global par l’ouverture de 24 sites d’assistance et d’accompagnement des membres de la diaspora marocaine à l’étranger.