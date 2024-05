Détroit de Gibraltar: patrouilles conjointes avec l’Espagne pour lutter contre les trafics

Des patrouilles conjointes espagnoles et marocaines, réunissant des éléments de la Gendarmerie royale et de la Guardia Civil, s’activent contre le trafic de drogue et l’immigration clandestine dans le Détroit.

Comme le rapporte le quotidien Assabah dans son édition du 24 mai, des bateaux et un hélicoptère sont mobilisés pour surveiller la zone.

Les autorités des deux pays ont réalisé des patrouilles et des inspections terrestres des deux côtés de la Méditerranée, rapportent les sources du journal. D’après les mêmes sources, les patrouilles conjointes ont ciblé des zones connues pour abriter les activités de mafias de traite de personnes et de trafic de drogue entre le Maroc et l’Espagne.

Ainsi, des éléments de la Gendarmerie royale et de la Guardia civil ont participé à des opérations conjointes d’inspection de camions et de véhicules reliant les deux pays, notamment en provenance du port de Nador.

Les patrouilles ont également réalisé une mission d’inspection sur les côtes espagnoles, de Grenade à Almeria. Cette opération a permis la saisie d’un bateau conçu pour le trafic de drogue. Une enquête a été ouverte dans ce sens, soulignent les sources du journal.