Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit le conseiller militaire supérieur britannique pour la région MENA

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et le vice-amiral Edward Ahlgren, conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, lors de leur rencontre le 2 octobre 2024 à Rabat.

Dans un communiqué, le pôle de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) annonce que son directeur général, Abdellatif Hammouchi, s’est entretenu, ce mercredi 2 octobre, avec le vice-amiral Edward Ahlgren, conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

La rencontre a eu lieu au siège de la DGST à Rabat, en présence de Simon Martin, ambassadeur britannique au Maroc, de l’officier de liaison pour la police antiterroriste de l’ambassade britannique à Rabat, ainsi que d’attachés militaires et sécuritaires, et de hauts cadres des différentes instances centrales de la DGSN et de la DGST.

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, et le vice-amiral Edward Ahlgren, conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Les discussions bilatérales, menées dans le cadre de cette rencontre, ont porté sur divers défis et menaces sécuritaires sur les plans régional et international, en mettant particulièrement l’accent sur les dangers liés aux réseaux d’immigration irrégulière et leurs liens avec différentes formes de criminalité organisée transnationale.

Également au menu de ces discussions: le renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité lors de grands événements, ainsi que les options de coordination pour assurer le bon déroulement des manifestations sportives et sécuritaires internationales. Le sujet revêt une importance particulière dans le cadre de l’accueil par le Maroc de la 93ème Assemblée générale d’Interpol à Marrakech en 2025, de la CAN 2025, du Mondial 2030, ainsi que celui de l’organisation de l’Euro 2028 par le Royaume-Uni et l’Irlande.

Lire aussi : Comment le Maroc fait de la coopération sécuritaire une priorité

Les échanges ont également porté sur l’approfondissement de la coopération entre les deux pays dans les domaines scientifiques et techniques relatifs aux enjeux sécuritaires, en particulier en ce qui concerne la gestion des explosifs. Les deux responsables ont ainsi manifesté leur volonté d’insuffler une nouvelle dynamique à cette collaboration, afin de renforcer le partenariat sécuritaire et stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni.

C’est ainsi que le responsable britannique a reconnu l’importance du rôle joué par les éléments de sécurité marocains dans le renforcement de la sécurité aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale, tout en saluant leur participation active aux efforts mondiaux visant à contrer les multiples menaces et défis sécuritaires.

Abdellatif Hammouchi a de son côté réitéré l’engagement ferme du pôle DGSN-DGST à consolider son partenariat sécuritaire avec les autorités britanniques compétentes, tout en cherchant à étendre et approfondir la coopération bilatérale dans ce domaine, dans le but de garantir la sécurité et les intérêts des deux pays.