Comment le Maroc fait de la coopération sécuritaire une priorité

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, effectue du 23 au 26 septembre une visite aux Emirats arabes unis qui entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales sécuritaires, très anciennes, bien ancrées et surtout fructueuses entre deux pays connus pour leur stabilité.

C’est dans le sillage de cette nouvelle visite aux Emirats que le quotidien Al Ahdath Al Maghribia a consacré un article, dans son édition du mercredi 25 septembre, à une rétrospective des visites effectuées cette année par Hammouchi dans de nombreux pays. Ces visites ont eu pour résultat, selon le journal, de renforcer la coopération sécuritaire entre les pays de l’Occident et ceux du Machrek, et entre ces deux blocs régionaux et le Maroc.

Hammouchi a ainsi inauguré l’année 2024 par une visite de cinq jours en Arabie Saoudite, du 4 au 8 février dernier, sur invitation du général Abdelaziz Al-Howarini, chef la Presidency of state security (présidence de la sécurité d’Etat), la plus haute institution du renseignement saoudien, chargée, entre autres, du cyber traçage et du contre-terrorisme.

Cette visite effectuée, en marge d’un congrès mondial sur la défense organisé en Arabie saoudite, a été l’occasion pour Hammouchi de faire, avec son homologue saoudien, un tour d’horizon de l’évolution des moyens techniques et leur mise en œuvre au service de la sécurité.

Le mois suivant, soit le 5 et 6 mars 2024, Hammouchi s’est rendu en visite en Grande-Bretagne, où il a eu des entretiens avec son homologue Ken Mc Callum, directeur général du Security service, autre nom du M15 ou service des renseignements intérieurs britanniques. Ces entretiens avaient porté sur le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé et transfrontalier. Lors de son passage à Londres Hammouchi a été reçu à Scotland Yard, le quartier général et haut lieu de la police britannique où il s’est entretenu avec de hauts responsables sécuritaires, en particulier le chef du département de la police britannique chargé de la lutte contre le terrorisme.

Le 21 avril 2024, Hammouchi était à Doha où il a rencontré le chef de l’Agence de sécurité de l’État du Qatar, Abdallah Ben Mohammed Al-Khulaifi, et plusieurs hauts responsables qataris. Au menu, le renforcement de la coordination sécuritaire et l’échange d’expériences.

Entre le 24 et le 28 juin, le DGSN s’est rendu successivement en Allemagne et en France où il a été reçu par les hauts responsables sécuritaires de ces deux plus grandes puissances de l’Union européenne, un ensemble dont la coopération sécuritaire avec le Maroc est l’une des plus fructueuses.

La semaine dernière, soit du 19 au 21 septembre, Hammouchi s’est rendu en Turquie où il a discuté avec le ministre turc délégué à l’Intérieur ainsi que le chef des renseignements turcs, ou Millî İstihbarat Teşkilatı, des dernières innovations et technologies au service de la sécurité, la coopération sécuritaire et l’échange d’expériences.