Derb Moulay Chrif: démolition des bâtiments scellés pour éviter les effondrements

Dans la zone de Derb Moulay Chérif à Hay Mohammadi à Casablanca, les autorités ont entamé une nouvelle campagne de démolition des bâtiments menaçant ruine. Ces derniers avaient été mis sous scellés et leurs occupants évacués, certains d’entre eux ayant été relogés en dehors de la capitale économique.

C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 11 avril. Le journal explique que ces démolitions visent à prévenir tout risque d’effondrement, particulièrement dangereux dans ce secteur à forte densité de circulation. Plusieurs d’entre eux se situent d’ailleurs sur de longs axes considérés comme principaux, ou dans des ruelles très fréquentées. L’opération devrait également permettre de libérer du foncier destiné à accueillir de nouveaux équipements publics ou à être restitué aux propriétaires légaux.

Cependant, ajoute Al Akhbar, pour une partie des anciens résidents de ces bâtiments, le chantier de la réhabilitation tourne au désarroi. Certains, évacués depuis près de cinq ans, n’ont toujours pas été relogés et réclament l’accélération de l’instruction de leurs dossiers, ainsi que des facilités de paiement pour accéder à un logement social.

Selon la même source, les personnes concernées expriment leur indignation face à la revente et à la reconstruction des terrains par les propriétaires initiaux après la démolition des bâtiments vétustes. Ils estiment que ces opérations se font à leur désavantage, eux qui ont vécu dans ces habitations détruites pendant de nombreuses années.

Par ailleurs, les critiques visent aussi l’opacité du traitement des bénéficiaires. Des personnes non éligibles ont obtenu un logement en un temps record, tandis que des familles et personnes vulnérables, y compris des personnes âgées, des veuves et des ménages en difficulté, attendent toujours leur tour. C’est pourquoi un appel est lancé aujourd’hui aux différentes commissions de la commune, aux élus et au président de l’arrondissement Hay Mohammadi afin que leur situation soit suivie de près.

La publication rappelle que la question des bâtiments menaçant ruine à Derb Moulay Chérif refait surface avec insistance à chaque saison des pluies, soulignant les risques d’effondrement. Les habitants avaient déjà manifesté lors de sit-in pour dénoncer le danger que représentaient ces immeubles pour leur sécurité et celle des passants, demandant l’accélération du traitement de leurs dossiers, l’attribution de logements décents et la démolition des bâtiments scellés.