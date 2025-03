Rabat. Démolition d’habitations au quartier de l’Océan: les propriétaires indemnisés, les locataires dans l’expectative

Propriétaire d’une maison en cours de destruction dans le quartier de l’Ocean, Hicham Mellioui a indiqué que le plan d’aménagement validé il y a quelques mois par la commune de Rabat a prévu une revalorisation de cette partie dudit quartier, dont «certaines habitations sont insalubres».

Ainsi, les autorités de la ville entendent réserver les superficies de maisons détruites à de futures «activités socio-économiques plus modernes». Et selon des sources bien informées, les propriétaires des constructions démolies peuvent eux-mêmes participer à ce projet, sous réserve de respecter un cahier de charges bien défini.

«Les propriétaires détenant les titres fonciers de leurs bâtiments, qu’il s’agisse de maisons de plain-pied ou d’immeubles de plusieurs étages, vont être dédommagés», a assuré Hicham Mellioui, ajoutant que «même les propriétaires de sous-sols titrés recevront un dédommagement». Selon notre interlocuteur, ces dédommagements, versés par la Direction des domaines de l’État, se monteront à 13.000 dirhams au mètre carré.

Pour les propriétaires ne possédant qu’un acte d’achat adoulère, une indemnisation est également prévue. «Toutefois, le montant de l’indemnisation qu’ils percevront sera de 10.000 dirhams au mètre carré», poursuit-il.

Reste le cas plus complexe des locataires, dont la situation est qualifiée de «pénible», par Hicham Mellioui, puisque «leur sort dépend d’une solution à l’amiable avec les propriétaires». Interrogé à ce sujet par Le360, un élu local tempère, affirmant que certains d’entre eux ont déjà reçu des indemnités comprises entre 30.000 et 40.000 dirhams. Mais pour les autres, l’attente persiste. «Les cas non résolus de locataires de maisons évacués et détruites seront examinés par les autorités», conclut-il.