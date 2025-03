Rabat: 500 habitations réquisitionnées par la mairie pour démolition totale ou partielle

Sur la base d’un texte réglementaire, une liste de 500 habitations a été publiée au bulletin officiel daté du 26 février 2025 pour réquisition et démolition, a-t-on appris ce lundi auprès de la mairie de Rabat.

Il s’agit de la plus grande réquisition qu’ait connue la capitale, selon un élu local. Elle est motivée par la nécessité d’élargir les rues et d’en tracer de nouvelles, selon le bulletin officiel. Ces réquisitions concernent des habitations et des immeubles situés dans les quartiers de Hassan, Youssoufia, Yacoub El Mansour et Agdal Soussi.

Des habitations situées dans les quartiers d’Ounk J’Mel et de l’ancien complexe artisanal d’El Oulja à Salé, dans ceux de Saniat Gharbia et El Akkari à Rabat ont récemment fait l’objet d’évacuation et de destruction, les habitants ayant été relogés à Tamesna, Skhirat ou Salé.