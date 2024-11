Abdellatif Hammouchi participe à Riyad aux travaux annuels de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité

Dans un communiqué, le pôle DGSN-DGST annonce que Abdellatif Hammouchi participe en tant que membre du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) aux travaux de la 50ème session de la réunion annuelle du conseil, ainsi qu’à la cérémonie officielle de remise des diplômes de la 42ème promotion d’étudiants de troisième cycle de cette institution. L’événement, qui se déroule à Riyad, en Arabie saoudite, du 12 au 14 novembre 2024, réunit des experts et responsables en sécurité venus de toute la région.

Cette réunion a été marquée par l’adoption du nouveau plan stratégique de l’université pour la période 2025-2029, destiné à développer l’environnement éducatif et la recherche scientifique pour répondre aux nouveaux défis sécuritaires, fait savoir la même source.

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لـ #جامعة_نايف_العربية يرعى الحفل السنوي للجامعة وتخريج الدفعة 42 من طلاب وطالبات جامعة نايف العربية.#الحفل_السنوي_لجامعة_نايف#NAUSS2029 pic.twitter.com/3U9LG8au2n — جامعة نايف العربية (@NAUSS_SA) November 13, 2024

La rencontre a également permis de dresser un bilan de la stratégie de formation 2019-2023, mettant en avant les avancées réalisées par les facultés et instituts spécialisés de l’université. Ces efforts, centrés sur des domaines comme l’intelligence artificielle, la cybercriminalité, les sciences médico-légales, le leadership, la planification et la gestion des crises, ont contribué à renforcer les capacités décisionnelles des institutions de sécurité et de police.

Dans ce cadre, Abdellatif Hammouchi a exposé ses recommandations et sa vision pour la nouvelle stratégie de formation 2025-2029. Une stratégie qui entend moderniser l’offre académique dans le domaine policier, favoriser l’ouverture à des spécialités scientifiques émergentes, améliorer la qualité des formations et stimuler l’innovation. Elle vise à répondre aux attentes croissantes des citoyens en matière de sécurité, tout en adaptant les pratiques aux nouvelles menaces et défis non conventionnels.

Lors de cette rencontre, les membres du Conseil supérieur de l’université ont également débattu des principaux leviers de mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, abordant des axes cruciaux, comme la durabilité financière, le renforcement de la gouvernance, l’accélération de la transformation numérique, ainsi que la modernisation de la structure organisationnelle, en phase avec les objectifs de formation à venir, conclut le communiqué.