Abdellatif Hammouchi préside la cérémonie annuelle de l’excellence de la Sûreté nationale

La cérémonie annuelle de l’excellence de la Sûreté nationale s’est tenue, ce lundi 18 novembre, dans une ambiance conviviale et solennelle. Présidée par Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, cette soirée a rassemblé les diverses composantes de cette grande famille pour célébrer les réussites académiques, sportives et artistiques de ses membres.

Selon un communiqué de la DGSN, «cette cérémonie a été marquée par la présence des différentes composantes de la famille de la Sûreté nationale, incluant les directeurs et cadres des services centraux et déconcentrés de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire, des fonctionnaires actifs et retraités, ainsi que des enfants et orphelins des fonctionnaires de police et leurs ayants droit affiliés à la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la sûreté nationale».

Des bourses pour soutenir l’excellence académique des enfants de la Sûreté nationale

La cérémonie de l’excellence de cette année a permis une fois de plus de renforcer les initiatives sociales au sein de la Sûreté nationale. Les enfants et orphelins de la famille policière ayant obtenu des résultats exceptionnels aux examens du baccalauréat ont été mis à l’honneur. À cette occasion, des bourses et des récompenses financières leur ont été attribuées pour les encourager à poursuivre leurs études universitaires.

Ces incitations comprenaient des bourses universitaires d’un montant total de 50.000 dirhams, réparties sur cinq années avec des versements annuels de 10.000 dirhams. Ce soutien, octroyé par la Direction générale de la sûreté nationale, vise à accompagner les enfants des fonctionnaires dans la poursuite de leurs études supérieures, fait-on savoir.

#حفل_التميز_الدراسي

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني حفلا للتميز لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية، وبصموا على مسار دراسي متميز، وقدمت لهم منحا مالية بقيمة خمسين ألف درهم تصرف بشكل سنوي على خمس دفعات طيلة التعليم الأكاديمي. pic.twitter.com/ckDCZ25MBz — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 18, 2024

Douze étudiantes et étudiants issus de la famille de la Sûreté nationale, ayant décroché les meilleures moyennes, ont bénéficié de ces bourses pour intégrer des établissements d’enseignement supérieur. En parallèle, un soutien financier exceptionnel, oscillant entre 4.000 et 5.000 dirhams, a été remis à 109 élèves ayant également excellé durant l’année scolaire écoulée. Les lauréats de ces bourses et aides financières ont été honorés en présence de leurs parents, renforçant ainsi la reconnaissance de leurs efforts académiques.

Pour garantir une sélection équitable, la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la sûreté nationale a établi un processus rigoureux, basé sur les performances académiques dans les matières principales. Ce système a permis de distinguer quatre élèves par catégorie: filières scientifiques, techniques et littéraires.

À l'occasion du 69ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance, Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la DGSN-DGST, a présidé, ce lundi 18 novembre, les festivités de la cérémonie de l'excellence organisée par la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale, au Théâtre Mohammed V de de Rabat.

En réponse aux succès de cette initiative, la fondation projette de doubler le nombre de bénéficiaires tout en augmentant la valeur des aides dès l’année scolaire prochaine, conformément aux directives du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire.

De nouveaux partenariats académiques

Depuis 2021, la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la sûreté nationale octroie des bourses d’excellence académique. Cette année, elle a enrichi son action sociale en lançant un nouveau programme de partenariats avec plusieurs institutions académiques supérieures.

Ces collaborations incluent des accords avec divers instituts, y compris des établissements privés. Certains partenariats offrent des bourses complètes destinées aux orphelins de la Sûreté nationale, tandis que d’autres prévoient des réductions importantes sur les frais de scolarité, pouvant atteindre 50% dans certaines institutions.

Célébrer les talents artistiques et sportifs

Lors de cette cérémonie, un hommage a été également rendu à plusieurs fonctionnaires de police qui se sont distingués lors de divers concours artistiques et sportifs organisés par la fondation cette année. Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique visant à soutenir le travail social et à promouvoir une culture de créativité au sein de la famille de la Sûreté nationale, précise-t-on.

Parmi les moments forts de la cérémonie, trois fonctionnaires de police, lauréats d’un concours de créativité en arts plastiques, ont été primés. Ce concours, qui a rassemblé 47 participants présentant un total de 87 œuvres, a vu sa sélection finale assurée par des experts du ministère de la Culture. En outre, trente œuvres réalisées par des fonctionnaires de police ont été sélectionnées par le comité artistique pour être exposées dans des galeries ouvertes au public.

Du côté du sport, les équipes ayant décroché les trois premières places du championnat national de futsal, organisé par l’Union sportive marocaine de la police, ont été récompensées. Les équipes primées représentaient respectivement la préfecture de police de Settat (1ère place), la Sûreté régionale de Dakhla (2ème place) et la préfecture de police d’Oujda (3ème place). Des distinctions spéciales ont également été attribuées aux gagnants des titres de meilleur buteur et du fair-play.

Parallèlement à ces initiatives, la fondation travaille actuellement sur la création d’un Registre de créativité de la famille de la Sûreté nationale. Ce document, qui recensera les fonctionnaires de police distingués dans divers domaines, servira de base pour leur participation future à des compétitions et événements sportifs, artistiques et culturels.